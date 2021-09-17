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Минобразования области приглашает школьников и студентов вести аккаунт в TikTok

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Осталось 5 дней приема TikTok-видео от школьников и студентов области для аккаунта министерства образования, после чего авторам лучших работ будет предложено регулярно участвовать в создании образовательного контента от минобразования области в TikTok.

Напомним, стремление быть на одной волне с молодым поколением побудило минобразования области открыть аккаунт на любимой творческой молодежью платформе TikTok. Ведомство предлагает школьникам и студентам снять TikTok длительностью до 30 секунд по одной или нескольким из тем «Домашка», «Школьная форма», «Первая неделя», «Ранний подъем», «Время перекусить», «Образовательный контент».

Последний день приема видеороликов – 20 сентября. Видео следует прислать на адрес эл. почты: tanya.rogotova@mail.ru. Затем пресс-служба ведомства определит имена ребят, которым будет предложено вести аккаунт минобразования области в TikTok (@minobraz64). Если школьникам и студентам идея придется по душе, то уже 5 октября, в День учителя, в аккаунте появятся присланные в сентябре видеоролики.

«В настоящее время мы получили TikTok-видео от более 150 учащихся и студентов. Больше заявок от школьников, чем от студентов. Но все может измениться до 20 сентября», – сообщают в пресс-службе минобразования области.

Ранее минобразования объясняло причины открытия аккаунта в TikTok: «Мы не первые в этой инициативе. У Минпросвещения России уже продолжительное время существует свой аккаунт в TikTok. Мы понимаем, что современные подростки не любят тратить много времени на долгое изучение релизов и постов в соцсетях. Их внимание привлекают короткие и информативные ролики. Как и другие аккаунты минобра, TikTok не требует от нас финансовых вложений. Аудитория будет расти в том случае, если контент будет интересным. Мы готовы попробовать, но объективно понимаем, что аккаунт будет занимательным для молодежи в том случае, если сами школьники и студенты будут задействованы в создании его контента. Мы приглашаем школьников и студентов «прокачать» свои медиа-навыки и помочь нам освоиться в новом виртуальном пространстве».

Контактный телефон по вопросам – 8(8452)49-19-55.
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