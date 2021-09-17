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Житель Ровенского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы

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Следственным отделом по города Энгельс следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 6 июля 2021 года в дневное время в селе Луговское Ровенского района 33-летняя женщина и ее сожитель распивали спиртное в компании пятерых односельчан. В ходе застолья хозяйка жилища стала вести себя вульгарно и, сняв халат, принялась расхаживать по дому в блузке. Сожитель сделал ей замечание. Женщина ответила ему словами грубой нецензурной брани и назвала лицом нетрадиционной ориентации. Сожитель, отбывавший наказание за преступление в местах лишения свободы, посчитал прозвучавшее оскорбление крайне неприемлемым. Он вооружился ножом, подошел к сожительнице, сидевшей на диване, и потребовал, чтобы она оделась. Однако женщина не прислушалась к сожителю и продолжила его оскорблять. Тогда он нанес ей удар ножом в область шеи. От полученного ранения она скончалась на месте.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшей, стала колото-резаная рана шеи с повреждением яремной вены, массивная кровопотеря.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства совершения обвиняемым инкриминируемого ему деяния. Уголовное дело с утвержденным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.