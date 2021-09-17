17 сентября 2021 ПЯТНИЦА
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Пятьдесят детей получили в подарок наборы школьно-письменных принадлежностей
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Пятьдесят детей получили в подарок наборы школьно-письменных принадлежностей

Новости


Благотворительный фонд «Александр Невский» в рамках реализации проекта «Мы рядом. Мы поможем» провел благотворительную акцию «Здравствуй, школа!».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в целях организации системной работы по социальной поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшения социально-психологического климата в семьях, формирования у родителей новых компетенций в вопросах нормализации жизни детей, повышения информированности семей о возможностях социальной адаптации ребенка — инвалида в период распространения коронавирусной инфекции.

Пятьдесят детей с ограниченными возможностями здоровья из городов Саратов, Энгельс, Петровск, Пугачев и Базарно-Карабулакского района в рамках проведения благотворительной акции получили в подарок наборы школьно-письменных принадлежностей: карандаши, ручки, тетради, цветную бумагу, пластилин, гуашь. Также семьям с детьми-инвалидами, находящимся на социальном патронаже в государственных социальных учреждениях, была оказана психолого-педагогическая поддержка.

Благотворительный фонд «Александр Невский» создан в декабре 2005 года. За этот период оказана помощь 2500 семьям Саратовской области, находящимся в трудной жизненной ситуации, около 500 детей с ограниченными возможностями здоровья получили гуманитарную и психолого-педагогическую помощь. Фонд реализует благотворительные программы поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, духовно-нравственного воспитания детей и подростков, на основе православных духовно-культурных традиций, безопасность детства. С 2016 года Фонд является информационно-методической и консультативной площадкой для социально ориентированных НКО области, работающих в сфере защиты семьи, материнства и детства.