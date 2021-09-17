Завершился областной конкурс ведущих развлекательно-игровых программ «Мастера хорошего настроения»

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Учредители и организаторы конкурса: министерство культуры Саратовской области, Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой и отдел культуры администрации Пугачевского муниципального района.В конкурсе приняли участие организаторы массовых представлений, ведущие игровых и шоу-программ и специалисты культурно-досуговых учреждений области, Центров национальных культур, а также представители народов Поволжья.42 ведущих развлекательно-игровых программ из 20 муниципальных образований области представили 14 программ для детей, 1 – для молодежи, 9 – для взрослых и 3 программы на основе фольклора (всего 27 развлекательно-игровых программ).В рамках конкурса председатель жюри, Лауреат всероссийских конкурсов культорганизаторов, директор детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина С.А. Махов провел с участниками мастер-класс по внедрению игровых элементов в танцевальные вечера. После выступления всех конкурсантов Сергей Андреевич проанализировал все программы, рассказал, как избегать типичных ошибок, обратил внимание на «изюминки», которые можно взять и использовать в работе. Он отметил, что основная цель таких мероприятий – обмен опытом и повышение профессионального уровня ведущих.По итогам конкурса высшей награды – диплома Гран-при – за игровую программу «Матанины задоринки» в номинации «Игровая программа на основе национального фольклора» удостоена Любовь Валерьевна Калашникова (Дом культуры села Верхняя Чернавка структурное подразделение МУК «Централизованная клубная система» Вольского муниципального района Саратовской области). Четверо участников были награждены дипломами Лауреата, 9 стали обладателями дипломов I степени, ведущим 5 конкурсно-игровых программ были вручены дипломы II степени, 8 – дипломы III степени, одному – специальный диплом.С Приказом об итогах конкурса можно ознакомиться на сайте ГАУК «СОЦНТ»: https://www.socnt.ru/