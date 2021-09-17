Академдрама начнет сезон премьерой спектакля "Что делать?"

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Постановку его осуществляет лауреат Государственной премии Игорь Коняев (Санкт-Петербург) на средства гранта, полученного театром от Министерства культуры РФ. Сценография Юрия Наместникова. Автор инсценировки Ольга Харитонова. Главные роли в спектакле исполняют молодые артисты театра Зоя Юдина, Александр Островной, Денис Кузнецов, Дмитрий Кривоносов, Илья Ульянчев.В дни премьеры (второй спектакль «Что делать?» – 2 октября) зрители смогут увидеть выставку «Четыре Чернышевских Саратовской сцены», рассказывающую об актерах, которые в разные годы воплощали образ нашего прославленного земляка, великого мыслителя и подвижника, – Иване Слонове, Георгии Сальникове, Александре Михайлове и Сергее Сосновском. В фойе, до начала спектакля, можно будет посмотреть хранящийся в архиве театра телевизионный фильм «Великий демократ», снятый на саратовской студии в 1949 году, и документальную картину «Сны Веры Павловны» режиссера Светланы Прокудиной, участвовавшую в конкурсной программе недавно завершившегося кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания».В октябре приступят к работе над новыми спектаклями сразу два режиссера, знакомых зрителям по участию в работе творческой лаборатории «Видимоневидимо». Алексей Размахов, успешно выпустивший в минувшем сезоне на Малой сцене свою версию пьесы Юлии Вороновой «Мы живем в чудесное время, Оля!», займется сценическим прочтением книги известного журналиста и популярного блогера Владимира Гуриева «Очень простое открытие, или Как превращать возможности в проблемы», составленной из текстов, опубликованных ранее в его соцсетях. Премьера состоится в ноябре. В центральной роли – Максим Локтионов.А Евгений Маленчев проведет первые репетиции одной из самых востребованных и любимых театралами пьес мирового репертуара – «Гедда Габлер» норвежского драматурга Генрика Ибсена, оказавшего в начале ХХ века значительное влияние на развитие отечественного театра. В главных ролях здесь – Зоя Юдина, Андрей Седов, Олег Морозов и Валерий Малинин.В октябре также начнет подготовительную работу над спектаклем «Танцы на праздник урожая» по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила, удостоенного за нее премии Лоуренса Оливье и американской премии Тони, молодой режиссер Никита Бетехтин. Премьеру можно будет увидеть весной.Заслуженный артист России Виктор Мамонов покажет второй дипломный спектакль студентов мастерской народного артиста России Григория Аредакова – «Отверженные». Премьера мюзикла по роману Виктора Гюго состоится на Малой сцене 2 ноября. В ноябре же театр приглашен в Пензу на традиционно проходящий там театральный фестиваль «МаскерадЪ» со спектаклем «Школа жен» по комедии Мольера в переводе Дмитрия Быкова.В новом сезоне на Малой сцене театр приступает к осуществлению творческого проекта «Факультет нужных вещей» с целью привлечь внимание школьников к более глубокому и разностороннему изучению отечественного литературного наследия. Театр выбрал несколько классических текстов и приглашает юных зрителей принять участие в театрализованных прочтениях этих великих произведений. К работе над проектом призваны ведущие мастера сцены и молодые артисты театра. Премьера «пилота» состоится в день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского. 11 ноября заслуженный артист России Виктор Мамонов сыграет моноспектакль по фантастическому рассказу писателя – «Сон смешного человека». А в декабре артисты Юрий Кудинов и Александр Островной предложат вариант прочтения маленькой трагедии Александра Пушкина «Моцарт и Сальери».Мы продолжаем серию воспоминаний об ушедших из жизни актерах театра. Четвертая книга цикла, которую готовит к публикации завлит Ольга Харитонова, будет называться «Скажи, скажи, что бы ты делал без меня» и посвящена ведущей молодой актрисе труппы режиссера Александра Дзекуна Ирине Петровой.В преддверии Нового года и во время зимних каникул юные зрители по традиции встретятся со сказочными героями – яркий и красочный спектакль режиссера Николая Покотыло и художника Юрия Наместникова, полный увлекательных приключений и прекрасной музыки Евгения Микотина – «Последний волшебник» – с удовольствием посмотрят и взрослые.А группа ведущих актеров-мужчин готовит нашим зрителям сюрприз: 31 декабря состоится праздничный спектакль-концерт, подготовка к которому полным ходом идет уже в эти дни. Театру очень хотелось в завершение этого трудного года поблагодарить своих верных и любимых зрителей за внимание и поддержку.