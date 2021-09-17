17 сентября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 16 сентября
В Саратовской области завершается кормозаготовительная кампания
16:15 | 16 сентября
Фестиваль ВолгаWave пройдет в режиме трансляции
15:17 | 16 сентября
Минобразования области приглашает школьников и студентов вести аккаунт в TikTok
14:20 | 16 сентября
Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 20 на 21 сентября
13:23 | 16 сентября
Житель Ровенского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы
12:35 | 16 сентября
Пятьдесят детей получили в подарок наборы школьно-письменных принадлежностей
11:39 | 16 сентября
HH.ru: Две трети работников Саратовской области пожаловались на коллег-сплетников
10:48 | 16 сентября
Завершился областной конкурс ведущих развлекательно-игровых программ «Мастера хорошего настроения»
09:55 | 16 сентября
Академдрама начнет сезон премьерой спектакля "Что делать?"
09:00 | 16 сентября
Пушкинка продолжает работу в рамках комплексной программы «Сохраним читающее детство»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Академдрама начнет сезон премьерой спектакля "Что делать?"

Новости
Академдрама начнет сезон премьерой спектакля "Что делать?"

219-й сезон Саратовский академический театр драмы открывает 1 октября премьерой спектакля «Что делать?» по роману Н.Г. Чернышевского.

Постановку его осуществляет лауреат Государственной премии Игорь Коняев (Санкт-Петербург) на средства гранта, полученного театром от Министерства культуры РФ. Сценография Юрия Наместникова. Автор инсценировки Ольга Харитонова. Главные роли в спектакле исполняют молодые артисты театра Зоя Юдина, Александр Островной, Денис Кузнецов, Дмитрий Кривоносов, Илья Ульянчев.

В дни премьеры (второй спектакль «Что делать?» – 2 октября) зрители смогут увидеть выставку «Четыре Чернышевских Саратовской сцены», рассказывающую об актерах, которые в разные годы воплощали образ нашего прославленного земляка, великого мыслителя и подвижника, – Иване Слонове, Георгии Сальникове, Александре Михайлове и Сергее Сосновском. В фойе, до начала спектакля, можно будет посмотреть хранящийся в архиве театра телевизионный фильм «Великий демократ», снятый на саратовской студии в 1949 году, и документальную картину «Сны Веры Павловны» режиссера Светланы Прокудиной, участвовавшую в конкурсной программе недавно завершившегося кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания».

В октябре приступят к работе над новыми спектаклями сразу два режиссера, знакомых зрителям по участию в работе творческой лаборатории «Видимоневидимо». Алексей Размахов, успешно выпустивший в минувшем сезоне на Малой сцене свою версию пьесы Юлии Вороновой «Мы живем в чудесное время, Оля!», займется сценическим прочтением книги известного журналиста и популярного блогера Владимира Гуриева «Очень простое открытие, или Как превращать возможности в проблемы», составленной из текстов, опубликованных ранее в его соцсетях. Премьера состоится в ноябре. В центральной роли – Максим Локтионов.

А Евгений Маленчев проведет первые репетиции одной из самых востребованных и любимых театралами пьес мирового репертуара – «Гедда Габлер» норвежского драматурга Генрика Ибсена, оказавшего в начале ХХ века значительное влияние на развитие отечественного театра. В главных ролях здесь – Зоя Юдина, Андрей Седов, Олег Морозов и Валерий Малинин.

В октябре также начнет подготовительную работу над спектаклем «Танцы на праздник урожая» по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила, удостоенного за нее премии Лоуренса Оливье и американской премии Тони, молодой режиссер Никита Бетехтин. Премьеру можно будет увидеть весной.

Заслуженный артист России Виктор Мамонов покажет второй дипломный спектакль студентов мастерской народного артиста России Григория Аредакова – «Отверженные». Премьера мюзикла по роману Виктора Гюго состоится на Малой сцене 2 ноября. В ноябре же театр приглашен в Пензу на традиционно проходящий там театральный фестиваль «МаскерадЪ» со спектаклем «Школа жен» по комедии Мольера в переводе Дмитрия Быкова.

В новом сезоне на Малой сцене театр приступает к осуществлению творческого проекта «Факультет нужных вещей» с целью привлечь внимание школьников к более глубокому и разностороннему изучению отечественного литературного наследия. Театр выбрал несколько классических текстов и приглашает юных зрителей принять участие в театрализованных прочтениях этих великих произведений. К работе над проектом призваны ведущие мастера сцены и молодые артисты театра. Премьера «пилота» состоится в день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского. 11 ноября заслуженный артист России Виктор Мамонов сыграет моноспектакль по фантастическому рассказу писателя – «Сон смешного человека». А в декабре артисты Юрий Кудинов и Александр Островной предложат вариант прочтения маленькой трагедии Александра Пушкина «Моцарт и Сальери».

Мы продолжаем серию воспоминаний об ушедших из жизни актерах театра. Четвертая книга цикла, которую готовит к публикации завлит Ольга Харитонова, будет называться «Скажи, скажи, что бы ты делал без меня» и посвящена ведущей молодой актрисе труппы режиссера Александра Дзекуна Ирине Петровой.

В преддверии Нового года и во время зимних каникул юные зрители по традиции встретятся со сказочными героями – яркий и красочный спектакль режиссера Николая Покотыло и художника Юрия Наместникова, полный увлекательных приключений и прекрасной музыки Евгения Микотина – «Последний волшебник» – с удовольствием посмотрят и взрослые.

А группа ведущих актеров-мужчин готовит нашим зрителям сюрприз: 31 декабря состоится праздничный спектакль-концерт, подготовка к которому полным ходом идет уже в эти дни. Театру очень хотелось в завершение этого трудного года поблагодарить своих верных и любимых зрителей за внимание и поддержку.