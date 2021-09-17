Пушкинка продолжает работу в рамках комплексной программы «Сохраним читающее детство»

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Мобильная библиотека Пушкинки побывала в Марксе. Она расположилась на аллеях городского парка культуры и отдыха. Необычный, яркий автобус привлекал внимание прохожих. С большим любопытством и интересом детвора разглядывала надписи, рассматривала литературных персонажей.Для марксовских ребят, дошкольников и учащихся начальных классов, сотрудники библиотеки провели интерактивную программу «Там, на неведомых дорожках» по сказкам А.С. Пушкина. Дети с удовольствием вспоминали знакомые произведения, читали отрывки из них, участвовали в конкурсах. С ребятами провели игры «Рыбачок» по «Сказке о рыбаке и рыбке» и «Самый меткий» к «Сказке о царе Салтане».Также для юных читателей библиотеатр «Лукоморье» подготовил театрализованную программу «Вот компания какая!» по творчеству С.В. Михалкова. С помощью кукол и ребят было разыграно представление, в котором малыши окунулись в творческую атмосферу, смогли проявить свои актерские способности, поучаствовать в викторине и получить заряд позитива.Благодаря сотрудникам библиотеки им. А.С. Пушкина отличное настроение было обеспечено и взрослым, и детям.