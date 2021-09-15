Татьяна Астафьева подвела итоги "Саратовских страданий"

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Приз Министерства культуры Саратовской области за фильм «ДАЛЬНИЙ ПЛАН» вручен Владимиру Головнёву, Россия.Победителей и лауреатов приветствовала и.о. министра культуры Татьяна Астафьева.Татьяна Астафьева подчеркнула, что Министерство культуры области, как учредитель, заинтересовано в том, чтобы фестиваль и впредь год от года развивался.В конкурсной программе год от года растёт число фильмов, снятых нашими земляками. На этом фестивале было много ярких интересных киноработ, рассказывающих о родном регионе, о важнейших культурных событиях и выдающихся людях. А это означает, что документальное кино на своём универсальном языке продолжает создавать саратовскую кинолетопись, фиксируя важнейшие факты времени.