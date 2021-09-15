Татьяна Астафьева подвела итоги "Саратовских страданий"
14 сентября состоялось торжественное закрытие фестиваля "Саратовские страдания ". Главный приз фестиваля — Приз Губернатора Саратовской области «Саратовская гармония" за фильм «БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ НОЧИ» вручен Элеоноре Вебер, Франция.
Приз Министерства культуры Саратовской области за фильм «ДАЛЬНИЙ ПЛАН» вручен Владимиру Головнёву, Россия.
Победителей и лауреатов приветствовала и.о. министра культуры Татьяна Астафьева.
- Документальное кино – кино для зрителей и мы знаем как все вы ждали и готовились к этому большому кинопразднику, - отметила Татьяна Астафьева. - Важно, что несмотря на непростой период мы сохранили и воплотили в жизнь самые лучшин традиции нашего Саратовского кинофестиваля.Как и всегда Саратовская земля собрала кинематографистов из России, Европы, Азии, Америки. Фестиваль объединил как опытных профессионалов, так и дебютантов – режиссеров, сценаристов, операторов, открыл новые самобытные таланты.
Татьяна Астафьева подчеркнула, что Министерство культуры области, как учредитель, заинтересовано в том, чтобы фестиваль и впредь год от года развивался.
В конкурсной программе год от года растёт число фильмов, снятых нашими земляками. На этом фестивале было много ярких интересных киноработ, рассказывающих о родном регионе, о важнейших культурных событиях и выдающихся людях. А это означает, что документальное кино на своём универсальном языке продолжает создавать саратовскую кинолетопись, фиксируя важнейшие факты времени.