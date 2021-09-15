15 сентября 2021 СРЕДА
Новости
17:23 | 15 сентября
В Коломенском расширили сад, посаженный при участии Юрия Лужкова в 2016 году
17:00 | 15 сентября
Татьяна Астафьева подвела итоги "Саратовских страданий"
16:12 | 15 сентября
HH.ru: Каждая пятая компания Саратовской области отказывала соискателям из-за зарплатных ожиданий
15:21 | 15 сентября
В Саратовской области намолочено 3,1 миллиона тонн зерна
14:37 | 15 сентября
Саратовские школьники могут рассказать о традициях малой родины
13:45 | 15 сентября
HH.ru: Саратовская область заняла 21 место по размеру средних зарплат ИТ-специалистов
12:49 | 15 сентября
Саратовцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Если бы я был Президентом»
11:58 | 15 сентября
Инженерно-спортивные соревнования «Формула Студент Россия» пройдут в Московской области
11:53 | 15 сентября
Рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «Интерлизинг» повышен до уровня ruBBB+
11:50 | 15 сентября
Гарретт Джонстон представил доклад на деловом вечере RU TALKS и CEO RUSSIA
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Татьяна Астафьева подвела итоги "Саратовских страданий"

Новости


14 сентября состоялось торжественное закрытие фестиваля "Саратовские страдания ". Главный приз фестиваля — Приз Губернатора Саратовской области «Саратовская гармония" за фильм «БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ НОЧИ» вручен Элеоноре Вебер, Франция.

Приз Министерства культуры Саратовской области за фильм «ДАЛЬНИЙ ПЛАН» вручен Владимиру Головнёву, Россия.

Победителей и лауреатов приветствовала и.о. министра культуры Татьяна Астафьева.

- Документальное кино – кино для зрителей и мы знаем как все вы ждали и готовились к этому большому кинопразднику, - отметила Татьяна Астафьева. - Важно, что несмотря на непростой период мы сохранили и воплотили в жизнь самые лучшин традиции нашего Саратовского кинофестиваля.Как и всегда Саратовская земля собрала кинематографистов из России, Европы, Азии, Америки. Фестиваль объединил как опытных профессионалов, так и дебютантов – режиссеров, сценаристов, операторов, открыл новые самобытные таланты.

Татьяна Астафьева подчеркнула, что Министерство культуры области, как учредитель, заинтересовано в том, чтобы фестиваль и впредь год от года развивался.

В конкурсной программе год от года растёт число фильмов, снятых нашими земляками. На этом фестивале было много ярких интересных киноработ, рассказывающих о родном регионе, о важнейших культурных событиях и выдающихся людях. А это означает, что документальное кино на своём универсальном языке продолжает создавать саратовскую кинолетопись, фиксируя важнейшие факты времени.