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В Коломенском расширили сад, посаженный при участии Юрия Лужкова в 2016 году

Новости
В Коломенском расширили сад, посаженный при участии Юрия Лужкова в 2016 году

Посаженный при участии Юрия Лужкова в 2016 году сад в музее-заповеднике «Коломенское» расширен в сентябре 2021 года.

В парке состоялся открытый субботник, посвященный памяти московского мэра и 85-летию со дня его рождения. В рамках события был высажен новый фруктовый сад в продолжение заложенного горожанами и Юрием Лужковым сада пять лет назад.

Тогда близкие и друзья Юрия Лужкова к его 80-летнему юбилею организовали субботник в Коломенском, зная о его желании восстановить исторические сады парка. Инициативу горячо поддержали известные общественные деятели и простые москвичи, высадив в Коломенском вместе с Лужковым более 500 яблонь и груш. Сегодня они уже дают замечательный урожай.

Сентябрьский субботник 2021 года тоже посетили москвичи со всего города. Организаторы строго соблюдали существующие ковидные ограничения, в соответствии с которыми на месте работ не могли одновременно находиться более 500 человек. Несмотря на перспективы ждать своей очереди, чтобы посадить дерево, и отсутствие развлекательной программы, люди приехали, выразив тем самым свое уважение бывшему градоначальнику. Яблони и груши сажали вместе со всеми и особые гости – народные артисты РФ Леонид Якубович, Надежда Бабкина, Михаил Турецкий, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Фонд Юрия Лужкова подарил в благодарность всем участникам мероприятия брендированные фартуки, дождевики и кепки. Также люди были обеспечены защитными масками, перчатками и необходимым инвентарем.

После высадки деревьев состоялась торжественная церемония открытия мемориального камня в память о Юрии Лужкове и его подарке городу. Михаил Турецкий, вспоминая Юрия Лужкова, назвал его по-настоящему добрым, народным мэром с необыкновенной душой.