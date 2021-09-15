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В Саратовской области намолочено 3,1 миллиона тонн зерна

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В ходе селекторного совещания с минсельхозом России заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский доложил о ходе проведения сезонных полевых работ.

Как отметил министр, в области получен хороший урожай, несмотря на сложные погодные условия этого года: холодную затяжную весну, аномальную жару, дефицит осадков и суховеи. К сегодняшнему дню намолочено 3,1 млн. тонн зерна при урожайности 15,4 ц/га, по итогам года планируется собрать более 4-х млн. тонн зерна.

Аграрии региона приступили к выборочной уборке кукурузы, к массовой уборке планируется приступить после 20-го сентября. Также в области началась уборка подсолнечника (убрано 166 тыс. га или 11% площадей) и сахарной свеклы (убрано 600 га или 6%).

Выкопано 7,9 тыс. га картофеля (93% от плана), убрано 8,5 тыс. га овощных культур (55%).

«Данных объемов производства достаточно для обеспечения внутренних потребностей области в продукции растениеводства, а также обеспечения сырьем пищевой и перерабатывающей промышленности», - подчеркнул глава регионального минсельхоза.

Также, как доложил министр, в области продолжается сев озимых зерновых культур (посеяно более 1 млн. га или 80% от плана), ведутся работы по вспашке зяби и засыпке семян яровых культур.