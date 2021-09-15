Саратовские школьники могут рассказать о традициях малой родины

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Проект «Смотри, это Россия!» был впервые реализован в 2020 году при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Участники конкурса создавали видеооткрытки, презентующие культуру, историю и традиции их малой родины. Участие в проекте приняли более 17 500 детей из всех регионов страны, в выборе победителей приняло участие более 200 000 человек.В последние годы Правительство РФ уделяет большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Воспитание социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций – одна из основных задач нацпроекта «Образование».К участию в конкурсе приглашаются команды учащихся 1-11 классов (от 6 до 18 лет) общеобразовательных учреждений, а также организаций среднего профессионального и дополнительного образования. Формат конкурса подразумевает обмен видеороликами о малой родине участников. С подробной информацией о проекте «Смотри, это Россия!» можно ознакомиться на сайте: https://lookitsrussia.ru/.