15 сентября 2021 СРЕДА
Новости
17:23 | 15 сентября
В Коломенском расширили сад, посаженный при участии Юрия Лужкова в 2016 году
17:00 | 15 сентября
Татьяна Астафьева подвела итоги "Саратовских страданий"
16:12 | 15 сентября
HH.ru: Каждая пятая компания Саратовской области отказывала соискателям из-за зарплатных ожиданий
15:21 | 15 сентября
В Саратовской области намолочено 3,1 миллиона тонн зерна
14:37 | 15 сентября
Саратовские школьники могут рассказать о традициях малой родины
13:45 | 15 сентября
HH.ru: Саратовская область заняла 21 место по размеру средних зарплат ИТ-специалистов
12:49 | 15 сентября
Саратовцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Если бы я был Президентом»
11:58 | 15 сентября
Инженерно-спортивные соревнования «Формула Студент Россия» пройдут в Московской области
11:53 | 15 сентября
Рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «Интерлизинг» повышен до уровня ruBBB+
11:50 | 15 сентября
Гарретт Джонстон представил доклад на деловом вечере RU TALKS и CEO RUSSIA
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовские школьники могут рассказать о традициях малой родины

Новости


Во второй раз запущен федеральный проект – «Смотри, это Россия!». Школьники Саратовской области приглашаются к участию в конкурсе.

Проект «Смотри, это Россия!» был впервые реализован в 2020 году при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Участники конкурса создавали видеооткрытки, презентующие культуру, историю и традиции их малой родины. Участие в проекте приняли более 17 500 детей из всех регионов страны, в выборе победителей приняло участие более 200 000 человек.

В последние годы Правительство РФ уделяет большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Воспитание социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций – одна из основных задач нацпроекта «Образование».

К участию в конкурсе приглашаются команды учащихся 1-11 классов (от 6 до 18 лет) общеобразовательных учреждений, а также организаций среднего профессионального и дополнительного образования. Формат конкурса подразумевает обмен видеороликами о малой родине участников. С подробной информацией о проекте «Смотри, это Россия!» можно ознакомиться на сайте: https://lookitsrussia.ru/.