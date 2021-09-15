HH.ru: Саратовская область заняла 21 место по размеру средних зарплат ИТ-специалистов

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66% вакансий для программистов, открытых с начала 2021 года, предполагали стандартный полный рабочий день, еще 26% – удаленный график. Доля таких вакансий по сравнению с 2020 годом выросла почти в два раза (год назад удаленку программистам предлагали только в 14% вакансий). Еще 7% вакансий предлагают гибкий график работы.Самое распространенное требование к опыту работу программистов – от года до трех лет, такой диапазон указан ровно в половине вакансий. 36% подходят для соискателей с опытом от трех до шести лет, каждая десятая вакансия (10%) – для разработчиков без опыта. В 3% вакансий требуется опыт от шести лет.Стоит отметить, что на одну вакансию программиста сегодня приходится всего 1,4 резюме (по данным за сентябрь 2021 года) – то есть, конкуренция среди соискателей почти отсутствует, а работодатели испытывают трудности с поиском подходящих кандидатов.Предлагаемая зарплата в вакансиях программистов превышает среднюю по стране в 2,5 раза: 132,9 тысячи рублей против 50 тысяч. Наиболее высокую зарплату программистам предлагают в Москве (174,5 тысячи), Санкт-Петербурге (152,2 тысячи) и в Новосибирской области (143,7 тысячи). Саратовская область – на 21 месте, 92 тысячи рублей. Кстати, наиболее низкую зарплату разработчикам предлагают в Республике Бурятия (54,5 тысячи рублей) и в Мурманской области (62,3 тысячи рублей).По результатам недавнего опроса hh.ru выяснилось, что идеальный работодатель для ИТ-специалистов тот, который предоставляет возможность работать удаленно (68% отметили этот вариант), а также платит более высокую зарплату по сравнению с другими компаниями (67%). Более половины (57%) заявили, что у идеального работодателя хорошая, позитивная атмосфера в компании, а также команда профессионалов своего дела, у которых можно многому научиться. Топ-3 технических особенностей, которые ценят IT-специалисты, составляют использование современного стека технологий (74%), современное технологическое оборудование (70%) и особенности построения процессов внутри команды (70%).