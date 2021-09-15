Инженерно-спортивные соревнования «Формула Студент Россия» пройдут в Московской области

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Мероприятие состоится на территории комплекса технических видов спорта RDRC Racepark в Московской области. В числе участников – студенческие команды российских и иностранных вузов.Соревнования – это заключительный этап работы команд над созданием гоночных автомобилей формульного типа и составления бизнес-планов своих изобретений. В рамках Формулы они будут не только защищать разработанные проекты, но и проходить техническую экспертизу автомобилей и на гоночной трассе демонстрировать их возможности. Оценивать продукты молодых конструкторов приглашены международные эксперты в сфере автоспорта и машиностроения.По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, «Формула Студент» позволит увеличить интерес молодежи к техническому образованию. Также успешное участие в мероприятии может стать трамплином к успешной карьере и получить приглашение на работу от известных автопредприятий в РФ и за рубежом.