Рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «Интерлизинг» повышен до уровня ruBBB+

просмотров: 229

Организация также дала позитивный прогноз о последующем росте лизингового портфеля и диверсификации линейки продуктов. При условии не ухудшения прочих финансовых метрик и одновременном поддержании стабильного качества имеющихся активов это может привести к повышению рейтинга.Гендиректор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов прокомментировал событие. По его словам, за последний год компании удалось добиться высоких результатов, увеличив рентабельность бизнеса за счет роста лизингового портфеля, улучшения показателей его маржинальности и уровня риска. На повышение рейтинга также положительно повлияли рост диверсификации долгового и лизингового портфелей, расширение географии присутствия, наращивание клиентской базы и поддержание показателей финансовой устойчивости на комфортном уровне.В агентстве отметили, что умеренно высокая оценка рыночных позиций «Интерлизинга» основывается на масштабе бизнеса компании на отечественном лизинговом рынке.