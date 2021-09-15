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Гарретт Джонстон представил доклад на деловом вечере RU TALKS и CEO RUSSIA

Новости
Гарретт Джонстон представил доклад на деловом вечере RU TALKS и CEO RUSSIA

9 сентября в Москве на Villa Kadashi состоялось важное деловое событие:

по приглашению CEO RUSSIA и RU TALKS в Москву прибыл основатель компании «Epiphany» Гарретт Джонстон, который выступил с докладом на деловом вечере по теме:

«Подготовка малого и большого российского бизнеса на Пятую промышленную революцию и ревущие двадцатые годы».

Участниками делового события стали предприниматели, генеральные директора и топ-менеджеры крупных компаний и банков.

Трёхчасовой доклад Гарретта Джонстона гости делового вечера выслушали с большим интересом. Спикер в своём выступлении остановил своё внимание на особенностях ведения бизнеса в различных отраслях экономики с учётом российской специфики. Гарретт Джонстон с в своей речи отметил следующие ключевые тезисы:

«Industry 5.0 – это сотрудничество между человеком и технологиями».

«Industry 5.0 – это возврат технологий на службу суперчеловечеству»

Industry 5.0 – это не про более эффективную работу, а про изменение самой работы».

«Цель: формировать восхищенных клиентов, а не продавать продукт».

Модератором мероприятия стал Алексей Архипов, президент Торгово-Промышленного Объединения CEO RUSSIA, экс топ-менеджер корпораций «Норильский Никель», «Русал», «Уралхим», «Группа En+».

В качестве эксперта в дискуссии выступила Ксения Темникова – кандидат экономических наук, заместитель генерального директора по стратегии и развитию компании «Профконсалт ИСМ».

Традиционно гостям мероприятия был предложен приветственный фуршет и концертная программа, а после окончания деловой части вечера состоялся networking, во время которого участники смогли обсудить итоги доклада спикера, провести переговоры, установить деловые контакты.