Гарретт Джонстон представил доклад на деловом вечере RU TALKS и CEO RUSSIA

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по приглашению CEO RUSSIA и RU TALKS в Москву прибыл основатель компании «Epiphany» Гарретт Джонстон, который выступил с докладом на деловом вечере по теме:«Подготовка малого и большого российского бизнеса на Пятую промышленную революцию и ревущие двадцатые годы».Участниками делового события стали предприниматели, генеральные директора и топ-менеджеры крупных компаний и банков.Трёхчасовой доклад Гарретта Джонстона гости делового вечера выслушали с большим интересом. Спикер в своём выступлении остановил своё внимание на особенностях ведения бизнеса в различных отраслях экономики с учётом российской специфики. Гарретт Джонстон с в своей речи отметил следующие ключевые тезисы:«Industry 5.0 – это сотрудничество между человеком и технологиями».«Industry 5.0 – это возврат технологий на службу суперчеловечеству»Industry 5.0 – это не про более эффективную работу, а про изменение самой работы».«Цель: формировать восхищенных клиентов, а не продавать продукт».Модератором мероприятия стал Алексей Архипов, президент Торгово-Промышленного Объединения CEO RUSSIA, экс топ-менеджер корпораций «Норильский Никель», «Русал», «Уралхим», «Группа En+».В качестве эксперта в дискуссии выступила Ксения Темникова – кандидат экономических наук, заместитель генерального директора по стратегии и развитию компании «Профконсалт ИСМ».Традиционно гостям мероприятия был предложен приветственный фуршет и концертная программа, а после окончания деловой части вечера состоялся networking, во время которого участники смогли обсудить итоги доклада спикера, провести переговоры, установить деловые контакты.