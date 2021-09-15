15 сентября 2021 СРЕДА
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В Коломенском расширили сад, посаженный при участии Юрия Лужкова в 2016 году
17:00 | 15 сентября
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16:12 | 15 сентября
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15:21 | 15 сентября
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14:37 | 15 сентября
Саратовские школьники могут рассказать о традициях малой родины
13:45 | 15 сентября
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12:49 | 15 сентября
Саратовцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Если бы я был Президентом»
11:58 | 15 сентября
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Саратовцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Если бы я был Президентом»

Новости


Центр развития молодежного парламентаризма» при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс «Если бы я был Президентом».

Конкурс проводится в целях повышения экономической, правовой и электоральной культуры молодежи, выявления, поддержки и развития талантливых молодых граждан, привлечения их к вопросам управления государством.

Участие в конкурсе могут принять молодые граждане от 7 до 35 лет, учащиеся общеобразовательных организаций (1-11 класс), студенты средних профессиональных образовательных организаций, студенты и аспиранты образовательных организаций высшего образования, молодые специалисты.

Конкурсные номинации предполагают подготовку участниками предложений по социально-экономическому развитию Российской Федерации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на официальном сайте www.konkurs-president.ru до 1 октября 2021 года. Финал конкурса и награждение победителей состоится с 3 по 5 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте конкурса www.konkurs-president.ru.