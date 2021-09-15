15 сентября 2021 СРЕДА
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Мини-группы пассажиров смогут путешествовать в купейных вагонах со скидкой 20%

Новости


С 20 сентября по 23 декабря 2021 года в дни отправления по понедельникам, вторникам, средам и четвергам мини-группы пассажиров (от 5 до 9 человек) поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») внутригосударственного сообщения могут совершить поездку в купейных вагонах со скидкой 20%. Приобрести билет со скидкой можно до 23 декабря 2021 года.

Скидка применятся при условии одновременного оформления проездных документов и не действует одновременно с другими специальными тарифами/скидками.

Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.