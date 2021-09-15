В сентябре откроются субсидируемые авиарейсы до Махачкалы

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Согласно приказу Росавиции софинансирование перелетов со стороны Саратовской области и Республики Дагестан предусмотрено в размере 30,5%.Продажа билетов открыта перевозчиком Red Wings с 10 сентября. Перелеты будут осуществляться по вторникам и четвергам из аэропорта «Гагарин», начиная с 28 сентября. Также в 2021 году с января область начала субсидировать перелеты в Екатеринбург и Нижний Новгород, с мая – в Казань.За два года работы аэропорт «Гагарин» обслужил 1,4 млн человек, в летний период 2021 года – 319 тыс. человек. Сейчас полеты из аэропорта «Гагарин» на регулярной основе выполняют 9 авиакомпаний – «Россия», «Победа», Nordwind, «Икар», S7, UTair, Red Wings, «Азимут» и Smartavia.