В летний свадебный сезон более 5,2 тысяч пар узаконили отношения

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Как рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева, большое количество молодоженов продолжают выбирать для бракосочетания «красивые» или праздничные даты. «2021 год очень щедр на «красивые» даты для свадьбы. Самой популярной стала «зеркальная» дата 21.08.21, когда в наших отделах ЗАГС наблюдался настоящий свадебный бум. Всего же с начала года более 980 пар зарегистрировали свой брак в «красивые» и праздничные даты», — отметила глава ведомства Юлия Пономарева.В тоже время за 8 месяцев официально расторгнуть отношения приняли решение 6 807 пар. Чаще всего саратовцы принимают решение прекратить супружеские отношения в возрасте от 25 до 34 лет — порядка 37% мужчин и 42% женщин оформили расторжение брака в этом возрасте.