15 сентября 2021 СРЕДА
Новости
17:00 | 14 сентября
Мини-группы пассажиров смогут путешествовать в купейных вагонах со скидкой 20%
16:09 | 14 сентября
В сентябре откроются субсидируемые авиарейсы до Махачкалы
15:15 | 14 сентября
В летний свадебный сезон более 5,2 тысяч пар узаконили отношения
14:18 | 14 сентября
HH.ru: Переболевшие коронавирусом работники Саратовской области заметили снижение продуктивности
13:28 | 14 сентября
На этнофестивале в Саратове обменялись мнениями представители более двадцати национальностей
12:42 | 14 сентября
В аэропорту «Гагарин» подвели итоги работы в летний период
11:45 | 14 сентября
Техническая готовность Саратовской области к отопительному сезону составляет 93%
10:47 | 14 сентября
Приволжская железная дорога присоединилась к Всероссийской акции «Помоги первым!»
09:55 | 14 сентября
Персоналии машиниста локомотива занесены на «Доску почета» Волжского района Саратова
09:00 | 14 сентября
Продолжается реализация национального проекта «Производительность труда»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В летний свадебный сезон более 5,2 тысяч пар узаконили отношения

Новости


За 8 месяцев 2021 года 8 454 пары зарегистрировали свои отношения в стенах отделов ЗАГС Саратовской области. Из них почти 5,2 тысячи пар предпочли отпраздновать бракосочетание летом.

Как рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева, большое количество молодоженов продолжают выбирать для бракосочетания «красивые» или праздничные даты. «2021 год очень щедр на «красивые» даты для свадьбы. Самой популярной стала «зеркальная» дата 21.08.21, когда в наших отделах ЗАГС наблюдался настоящий свадебный бум. Всего же с начала года более 980 пар зарегистрировали свой брак в «красивые» и праздничные даты», — отметила глава ведомства Юлия Пономарева.

В тоже время за 8 месяцев официально расторгнуть отношения приняли решение 6 807 пар. Чаще всего саратовцы принимают решение прекратить супружеские отношения в возрасте от 25 до 34 лет — порядка 37% мужчин и 42% женщин оформили расторжение брака в этом возрасте.