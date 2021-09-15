На этнофестивале в Саратове обменялись мнениями представители более двадцати национальностей

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В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Виталий Шустов, директор ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой Валерий Зимин, руководители национально-культурных и общественных организаций области.В приветственном слове Виталий Шустов отметил важность проведения подобных мероприятий для нашего многонационального региона, а также поблагодарил руководителей национально-культурных и общественных организаций за их активную работу по сохранению межнационального и межконфессионального мира на территории области.В рамках мероприятия руководители национально-культурных области рассказали о деятельности своих организаций, направленной на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории области. По данному вопросу выступили руководители татарских, казахских, китайских, корейских национально-культурных организаций области.Опытом участия национально-культурных организаций с проектами в области сохранения и развития этнокультурного многообразия народов, исторической памяти и гармонизации межнациональных отношений в областных конкурсах социальных проектов для некоммерческих организаций и Фонда президентских грантов поделились руководители еврейских, украинских национально-культурных организаций области, а также национального культурного центра закавказских народов «Кавказ».По вопросу профилактики экстремистской идеологии в молодежной среде и недопущению предконфликтных ситуаций между представителями различных национальностей выступили руководители армянских и азербайджанских национально-культурных объединений региона.По результатам заседания были приняты рекомендации, согласно которым национально-культурным организациям области во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти области необходимо активизировать работу в муниципальных районах области, активнее привлекать студенческую молодежь к организации и проведению мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.