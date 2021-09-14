Проект МИР.РУС будет распространён на граждан Белоруссии

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Президенты двух стран согласовали 28 союзных программ, объявили о создании единого экономического пространства и единого оборонного пространства. Будет сформирована единая промышленная политика, проведена интеграция платёжных систем и многое другое. Такого масштабного объединения России и Белоруссии в нашу эпоху ещё не было.Так как объединение должно происходить и в цифровом пространстве, возникает вопрос об общей доменной зоне для Союзного государства. Такая зона уже есть - это домен верхнего уровня .РУС, предназначенный для мирового русскоязычного сообщества. Именно в нём в дальнейшем будут создаваться сайты для совместных российско-белорусских проектов.По случаю успешных переговоров президентов России и Белоруссии компания "Русские имена" предоставит гражданам Белоруссии ряд новых возможностей. У нас уже действует благотворительный проект МИР.РУС, в рамках которого каждый гражданин России может зарегистрировать бесплатно домен третьего уровня в расширениях я.рус, мир.рус, мск.рус и спб.рус.Теперь проект МИР.РУС будет распространён также и на граждан Белоруссии. Они смогут бесплатно зарегистрировать домен третьего уровня в этих расширениях. Кроме того, бесплатной станет регистрация доменов третьего уровня в поддоменах бел.рус и минск.рус. Более подробная информация появится на наших сайтах в ближайшие дни. Следите за обновлениями!