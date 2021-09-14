Пожар в Милане: почему в Европе горят многоэтажки?

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Сначала пламя разгорелось в одной из квартир на верхних этажах, а затем распространилось по всему фасаду здания. Как сообщает портал «Обозреватель», причиной столь быстрого распространения пламени оказалось использование некачественных строительных материалов и проблемы с системой пожаротушения. По мнению полицейских, именно использование воспламеняющихся материалов для украшения фасада жилого дома могло стать причиной столь сильного пожара.К счастью, в миланской истории никто не пострадал. Жителям жемчужины Северной Италии повезло, в отличие от граждан туманного Альбиона. В 2017 году в пожаре Гренфелл-тауэр погиб 71 человек, более 100 пострадали от ожогов и угарного газа и около 700 остались без крова над головой. Сценарий возгорания был тот же самый – сначала пожар в одном из помещений, затем загорается облицовка и через 15 минут все здание горит как спичка. По словам Джона А. Хоскинса, причиной ужасной трагедии стало использование облицовочных материалов, не соответствующих по классу термоустойчивости нормам безопасности для высотных зданий.Здание Гренфелл-тауэр было построено в 1974 году с облицовкой из асбестовых плит. Это волокнистый минерал, который обладает рядом уникальных свойств, в частности, абсолютной негорючестью. К примеру, хризотиловый асбест при нагреве в 1500°С, что сравнимо с температурой горения ракетного топлива, становится хрупким и лопается, но не горит. В 1999 году Великобритания запретила использование асбеста на своей территории, мотивируя потенциальной «опасностью» для здоровья людей. Спустя почти 16 лет, в 2015-2016 гг. в Гренфелл-Тауэр поменяли асбестовые фасадные плиты на их синтетические аналоги и... через год пришлось хоронить более семи десятков человек.Почему же, не смотря на столь громкие происшествия, европейское сообщество до сих пор не применяет проверенные временем строительные материалы?В конце XX века по всей Европе прокатился ряд выступлений против применения материалов на основе асбеста. Против него выступали политики, экологические активисты и ряд общественных организаций, подключились СМИ – все они обвиняли асбест в провоцировании тяжелых заболеваний. Результатом кампании стал запрет применения минерала на территории нынешнего ЕС, а затем и серьезное ограничение его использования в США и Канаде. Правда, тут есть один нюанс. Асбест – это коммерческое название группы минералов, существенно различающихся по своим свойствам. В Европе добывали и применяли амфиболовый асбест. Это сложный гидросиликат, имеющий в своем составе железо. Он устойчив к воздействию кислоты и плохо выводится из организма - клетки-уборщики легких, альвеолярные макрофаги, не могут «переработать» амфиболовое волокно. Оно остается в организме на долгие годы и провоцирует болезни, в том числе и онкологию. А вот хризотиловый асбест – это гидросиликат магния. В его формуле нет железа, и альвеолярный макрофаг может «съесть» его за несколько дней, полностью выведя из организма. Хризотил добывали в СССР, а затем и в России.Драматическую разницу в характере воздействия разных видов асбеста на организм человека показало исследование «Воздействие асбеста и искусственных волокон в производстве и риск рака легких: исследование методом случай-контроль в Европе», охватившее период с 1998 по 2002 гг. Ученые рассмотрели более 4000 случаев по всей Европе и вывели статистику – от контактов с асбестом люди болели в странах блокаНАТО, в то время как страны социалистического лагеря такой напасти избегли. И это неудивительно – там был именно хризотиловый асбест.А как все это связано с пожарами? Дело в том, что все синтетические аналоги хризотилового асбеста горят, просто при разных температурах. Он единственный имеет класс «НГ» (негорючий), т.е. обеспечивает 100% безопасность от возгорания. Сегодня мировым лидером по добыче, обработке и производству хризотиловой продукции является Россия. Очевидно, что покупать у своего геополитического «партнера» пусть даже гарантированно безопасные материалы не с руки…В итоге миланский инцидент выглядит прискорбным следствием недальновидной политики ЕС. Отказ от применения хризотила ставит под угрозу жизни людей, раз за разом оказывающихся в плену огненной ловушки.