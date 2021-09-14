В аэропорту «Гагарин» подвели итоги работы в летний период

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Из общего числа пассажиров 298 тысяч приходится на внутрироссийские направления, более 21 тысячи – пассажиры международных рейсов. Летом в аэропорты московского авиационного узла отправились более 88 тысяч пассажиров, в Санкт-Петербург – 17 тысяч пассажиров.Самые популярные межрегиональные направления полетов из Саратова – Сочи, Симферополь и Краснодар. В Сочи отправились 16,9 тысячи человек, в Симферополь улетело свыше 7 тысяч пассажиров, в Краснодар - 3,5 тысячи человек. Среди зарубежных направлений лидером по пассажиропотоку стала Анталья, куда отправлено 3,3 тысячи пассажиров. На втором месте – Ереван – около 1,4 тысячи пассажиров, на третьем – Бишкек – 822 пассажира.В июне – августе самыми загруженными днями в работе аэропорта стали 25 июня, когда было перевезено более 4,3 тысячи человек, и 20 августа – в этот день обслужено 4,3 тысячи пассажиров. Всего в летний период из международного аэропорта «Гагарин» было доступно 19 направлений полетов.Справка об АО УК «Аэропорты Регионов» (www.ar-management.ru):УК «Аэропорты Регионов» – ведущая российская компания, которая занимается комплексным управлением и развитием аэропортов.На сегодняшний день УК «Аэропорты Регионов» управляет международными аэропортами Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, а также реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя. По итогам 2019 года услугами аэропортов под управлением УК «Аэропорты Регионов» воспользовалось 15,5 млн пассажиров. Общий объем частных инвестиций до 2024 года в проекты, которыми оперирует компания, превышает 85 млрд рублей.В рамках государственно-частного партнерства УК «Аэропорты Регионов» реализует программы комплексного развития крупных авиацентров России: создает новую современную инфраструктуру – пассажирские и грузовые терминалы, производственные и инженерные объекты; внедряет единые корпоративные стандарты управления, оптимизирует производственные и технологические процессы; активно содействует развитию авиационного сообщения между регионами России и с зарубежными странами.Справка о новом аэропортовом комплексе «Гагарин» (г.Саратов) (gsv.aero): Аэропортовый комплекс «Гагарин» возведен в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Аэропорт использует искусственную взлетно-посадочную полосу 3000 х 45 м, пассажирский терминал площадью 23 тыс.кв.м, пропускная способность которого составляет 1 млн пасс. в год. Главный оператор аэропорта - АО «СарАэро-Инвест» (управляется УК «Аэропорты Регионов»). Распоряжением Правительства РФ №945-р от 22 мая 2018 года новому аэропорту Саратова присвоено название «Гагарин». Ввод в эксплуатацию аэропорта осуществлен 20 августа 2019 года.