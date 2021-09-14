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Техническая готовность Саратовской области к отопительному сезону составляет 93%

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На постоянно действующем совещании вице-губернатора области – Председателя Правительства области Романа Бусаргина с руководителями органов исполнительной власти области министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев доложил о подготовке жилищно-коммунального комплекса региона к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.

По словам министра, по состоянию на 10 сентября 2021 года технически подготовлено 3016 теплоисточников (93,4%), 2226,53 км тепловых сетей (95,9%), 4233 объектов социальной сферы (90,3%), 12771 домов жилищного фонда (90,5%). Общий процент технической готовности по области 93%.

Отставание от утвержденных планов-графиков по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов отмечается у Воскресенского, Татищевского, Пугачёвского муниципальных районов.

В порядке подготовки к предстоящему отопительному периоду проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 97 учреждениях социальной сферы, переведено на индивидуальное отопление более 300 квартир в домах с низкоэффективным централизованным отоплением, выполнены работы по замене 2,6 тыс. уличных светильников на энергосберегающие.

На совещании был также поднят вопрос о задолженности перед поставщиками ТЭР. На 10 сентября 2021 года общая задолженность потребителей за потребленную электроэнергию составляет 2429,81 млн. руб. Общая задолженность потребителей за потребленный газ составляет 3603,17 млн. руб.

Разобраться с ситуацией по долгам с каждым районом в индивидуальном порядке - такое поручение дано вице-губернатором области – Председателем Правительства области Романом Бусаргиным по итогам обсуждения подготовки к предстоящему отопсезону. «Прошу также активизировать работу по решению вопроса погашения задолженности за потребленные ТЭР с органами самоуправления и руководителями организаций-должников», - подчеркнул он.