Приволжская железная дорога присоединилась к Всероссийской акции «Помоги первым!»

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Их провели сотрудники сети клинических больниц «РЖД-Медицина» и Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики». Мероприятия проводились для посетителей и сотрудников вокзальных комплексов.Организаторы рассказывали о правилах оказания первой доврачебной помощи, а затем отрабатывали их на практике. В частности, участникам акций показывался порядок действий при сердечно-легочной реанимации, попадании инородных тел в дыхательные пути, а также наружном кровотечении.В конце мероприятий всем участникам раздавались памятки с порядком действий при оказании первой доврачебной помощи.***Всероссийская акция «Помоги первым!» проходит во многих городах России с 9 по 15 сентября. Она приурочена ко Всемирному дню оказания первой медицинской помощи, отмечаемому во вторую субботу сентября.