14 сентября 2021 ВТОРНИК
Новости
13:28 | 14 сентября
На этнофестивале в Саратове обменялись мнениями представители более двадцати национальностей
12:42 | 14 сентября
В аэропорту «Гагарин» подвели итоги работы в летний период
11:45 | 14 сентября
Техническая готовность Саратовской области к отопительному сезону составляет 93%
10:47 | 14 сентября
Приволжская железная дорога присоединилась к Всероссийской акции «Помоги первым!»
09:55 | 14 сентября
Персоналии машиниста локомотива занесены на «Доску почета» Волжского района Саратова
09:00 | 14 сентября
Продолжается реализация национального проекта «Производительность труда»
19:49 | 13 сентября
Проект МИР.РУС будет распространён на граждан Белоруссии
19:44 | 13 сентября
Пожар в Милане: почему в Европе горят многоэтажки?
17:00 | 13 сентября
Призером соревнований по каратэ на I Играх стран СНГ стала Анна Щербина
16:09 | 13 сентября
Более 160 дополнительных поездов дальнего следования планируется назначить на ноябрьские праздники
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Персоналии машиниста локомотива занесены на «Доску почета» Волжского района Саратова

Новости
Персоналии машиниста локомотива занесены на «Доску почета» Волжского района Саратова

В пятницу, 10 сентября, в саратовском парке «Липки» состоялась церемония вручения свидетельств о занесении на «Доску почета» Волжского района. Мероприятие проходило в рамках празднования Дня города Саратова.

Наряду с лучшими людьми района был отмечен машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Саратов-Пассажирское Приволжской дирекции тяги Дмитрий Валов. Свидетельство о занесении на «Доску почета» ему вручил депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев за высокий профессионализм и бдительность при ведении поездов