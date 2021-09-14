Персоналии машиниста локомотива занесены на «Доску почета» Волжского района Саратова
В пятницу, 10 сентября, в саратовском парке «Липки» состоялась церемония вручения свидетельств о занесении на «Доску почета» Волжского района. Мероприятие проходило в рамках празднования Дня города Саратова.
Наряду с лучшими людьми района был отмечен машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Саратов-Пассажирское Приволжской дирекции тяги Дмитрий Валов. Свидетельство о занесении на «Доску почета» ему вручил депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев за высокий профессионализм и бдительность при ведении поездов