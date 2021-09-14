Продолжается реализация национального проекта «Производительность труда»

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Участие в данном проекте дает возможность получить доступ к следующим мерам поддержки:- бесплатной консалтинговой помощи ведущих экспертов-практиков в области производительности труда и бережливого производства;- бесплатной подготовки на предприятиях внутренних тренеров, сертифицированных на обучение методикам бережливого производства;- бесплатного обучения для руководящего состава предприятия и ключевых специалистов, а также повышения квалификации сотрудников;- предоставления займов на технологическую и информационно-техническую модернизацию производства, направленную на повышение производительности (включая опытно-конструкторские работы, инжиниринг, приобретение промышленного и вспомогательного оборудования и т.д.) на сумму до 300 млн. руб. под 1% годовых на 5 лет и ряд других инструментов.Участникам проекта в постоянном режиме доступны: методологическая поддержка через IT-платформу производительность.рф, доступ ко вновь открывающимся мерам поддержки и др.В проекте могут участвовать крупные и средние предприятия несырьевых отраслей, таких как обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспортировка и хранение, торговля, с долей иностранного участия в уставном капитале не более 50% и выручкой от 400,0 млн. руб.Для участия в национальном проекте необходимо подать заявку на сайте: http://производительность.рф и заключить соглашение с Министерством экономического развития Саратовской области.Дополнительная информация о проекте размещена на сайте Министерства экономического развития Саратовской области по ссылке: http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/SER/PTPZ.php .По вопросам участия в национальном проекте можно обратиться в Фонд развития промышленности Саратовской области по телефону: 244-400.