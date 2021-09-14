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Учителя смогут повысить квалификацию в рамках онлайн-обучения через чат-бот

Новости
Учителя смогут повысить квалификацию в рамках онлайн-обучения через чат-бот

Обрсоюз запускает бесплатное обучение учителей школ по дистанционной образовательной программе.

На протяжении пяти недель педагоги страны смогут прокачать личную эффективность под руководством ведущих экспертов в сфере образования.

Как достигать целей устойчивого развития образования в своем регионе? Как эффективно презентовать свои достижения, проекты или школу? Как управлять эмоциями, чтобы получать удовольствие от работы? Как перестать быть заложником бумажной работы и найти время для решения важных задач и достижения своих целей? Как организовать учебный процесс, чтобы привлечь внимание учащихся и повысить качество образования?

Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет получить в рамках пяти тематических модулей образовательной программы: концепция СОТ и устойчивое развитие, коммуникации и самопрезентация, эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент, мотивация к обучению.

Образовательная программа реализуется при помощи чат-бота в формате микро-обучения: в течение пяти недель всем участникам будут приходить короткие задания с видео, кейсами, притчами, тестами и в других интерактивных форматах от спикеров, экспертов и звездных гостей проекта СОТ. Знакомиться с заданиями и отвечать на вопросы боту можно будет в любое удобное время. При этом по каждому из модулей будут проводиться прямые эфиры, во время которых можно будет задать вопросы экспертам и авторам курса.

Заключительный этап курса пройдет на Всероссийском форуме «Сквозные образовательные траектории» с 15 по 17 октября в Крыму. Здесь же будут подведены итоги одноименного конкурса грантовых проектов и пройдут мастер-классы, интеллектуальные состязания и презентации лидеров проектов-финалистов. Также педагоги всей страны смогут удаленно присоединиться к круглым столам, форсайтам, открытым урокам и другим мероприятиям дискуссионной программы Форума СОТ.

Обучение бесплатное. Все участники, которые пройдут обучение, получат удостоверение о повышении квалификации по теме «Личная эффективность работника образования».