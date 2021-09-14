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Более 160 дополнительных поездов дальнего следования планируется назначить на ноябрьские праздники

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Для обеспечения повышенного спроса пассажиров на перевозки в праздничные дни ноября холдинг «РЖД» планирует назначить более 160 дополнительных поездов на наиболее востребованных направлениях.

В 2021 году выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся на период с 4 по 7 ноября. Ожидается, что пиковой датой выезда станет 3 ноября, в обратном направлении максимальный пассажиропоток придется на 7 ноября.

Дополнительные поезда, в частности, будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Пензой, Нижним Новгородом, Саратовом, Волгоградом, Самарой, Уфой, Белгородом, Орском, а также на ряде популярных туристических направлений, например Сортавала – Рускеала и т.д.

Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.

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В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.