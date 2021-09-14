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В честь 431 годовщины со дня основания Саратова запланированы онлайн и офлайн-мероприятия

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В этом году Саратов празднует 431 год со дня основания. С учетом противоэпидемических ограничений в городе запланирован ряд мероприятий. Основная программа состоится 18 и 19 сентября.

Так, в предстоящую субботу старт празднованию дня рождения города даст велопробег, который начнется в 10.00 со стадионов «Волга» и «Спартак» и завершится на Театральной площади. Все желающие смогут сделать фотографии на точках старта, финиша, а также в момент прохождения маршрута и отправить фотографии на @sarsport64.

В течение дня саратовцы могут посетить «уДачный фестиваль» флористики и ландшафтного дизайна на пл. Братьев Никитиных и Фестиваль мороженого площади им. Н.И. Вавилова. Начнутся оба мероприятия в 10.00.

В 12.00 на пр. Кирова и ул. Волжская откроются развлекательные программы «Саратовское пешеходное кольцо», а в саду «Липки» в это же время можно будет послушать саратовских поэтов, бардов и прозаиков с программой «Литературный Саратов».

В полдень на новом городском пляже состоится мероприятие под открытым небом «Фестиваль воздушных змеев». А с 18.00 до 20.00 со стороны ул. Шелковичная откроется фестиваль современной музыки «Волга Wave».

В 21.00 в честь дня города будет дан праздничный салют.

На следующий день, 19 сентября, с 12.00 до 20.00 продолжится работа тематических площадок на пр. Кирова и ул. Волжская «Саратовское пешеходное кольцо».

На площади им. Н.И. Вавилова с 16.00 до 20.00 пройдет фестиваль оркестровой музыки «Городские фанфары».

А на новом пляже в 18.00 начнется второй день фестиваля современной музыки «Волга Wave».

Обращаем внимание, что продолжают действовать противоэпидемические ограничения, поэтому необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
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