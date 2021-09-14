Медицинским организациям региона передали 55 новых машин

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Сегодня прошла церемония передачи 55 автомобилей «Нива» представителям медицинских организаций области. Автотранспорт получен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.«Модернизация первичного звена – один из приоритетов современной повестки, задача, поставленная Президентом. За время действия программы муниципалитеты получат 312 автомобилей. При этом большую часть из них - уже в этом году», – отметил Губернатор.Глава региона поблагодарил медицинских работников за их труд.В ответном слове главный врач Пугачевской районной больницы Марина Андриянова отметила, что автомобили – большое подспорье для учреждения: «Сегодня наша больница получила 4 машины. Они особенно подходят для работы в сельской территории».55 новых машин «Нива» переданы 34 медицинским организациям региона. Машины будут использоваться для доставки маломобильных и пожилых граждан на диспансерное обследование в поликлиники, пункты вакцинации, а также доставки медицинских работников и лекарственных препаратов до места жительства пациентов.По программе модернизации первичного звена здравоохранения Саратовской области на 2021-2025 гг. медицинские организации региона получат 312 машин.Пресс-служба Губернатора области