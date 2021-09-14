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«СГАУ-Саратов» прошел в следующий раунд Кубка ЕГФ

Новости
«СГАУ-Саратов» прошел в следующий раунд Кубка ЕГФ

11 и 12 сентября в Балакове саратовские гандболисты провели встречи в рамках Кубка Европейской гандбольной федерации.

Соперником стал австрийский клуб «Вествин». В двух матчах саратовцы одержали победы со счетом 29:27 и 31:19 соответственно. Саратовцы прошли в следующий раунд Еврокубка, где встретятся с командой «БК-46» (Финляндия). Встречи запланированы в октябре.

Следующий матч «СГАУ - Саратов» проведет на выезде в рамках чемпионата России 18 сентября. Соперником станет «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург).