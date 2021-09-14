Воспитанники школы «РиФ» получили государственные награды
За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI летних Паралимпийских играх в Токио (Япония) Указом Владимира Путина от 11 сентября 2021 года воспитанники саратовской комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы "РиФ" награждены:
Орденом Почёта - Тарасов Денис Евгеньевич;
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени - Алиева Маляк Аслановна;
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - Сафин Сергей Маратович и Шишова Юлия Владимировна.