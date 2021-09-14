В Балашове открылся фестиваль "Театральное Прихоперье»

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В связи с эпидемиологической ситуацией в районе и области широкое празднование провести было нельзя, но, тем не менее, Балашовский драматический театр постарался подарить хорошее настроение пришедшим в Театральный парк зрителям.Встречали гостей у ворот парка разудалые затейники-скоморохи в компании с дрессированным Медведем, а по аллеям гуляли Александр Пушкин и Николай Гоголь. Желающие могли сфотографироваться с визитной карточкой фестиваля - золотыми и серебряными фигурами, стоявшими в центре парка, рядом с фонтаном, полным огромных кувшинок. Здесь можно было не только сделать снимок, но и пообщаться с очаровательной Солохой, с Дьяком и даже с Чертом; обсудить, при желании, насущные проблемы с Бабой-Ягой, в чью избушку на курьих ножках можно было запросто зайти, увидеться с Кащем Бессмертным, с ученым Котом с золотой цепью в паре с красавицей-Русалкой и другими героями спектаклей БДТ.На открытой сцене Театрального парка замечательно выступал ансамбль народных инструментов «Парафраз» Саратовской филармонии имени А.Шнитке (художественный руководитель ансамбля Е. Разживин) и хореографическая группа заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Зоренька» с хореографической картинкой «Веселая скоморошина» (балетмейстер –Заслуженный работник культуры РФ Н.Б. Макеева, МУК «Центр культуры БМР»).Много теплых слов в адрес фестиваля прозвучало из уст почетных гостей: заместителя Председателя Правительства Саратовской области Романа Грибова, первого заместителя Председателя Саратовской областной Думы Алексея Антонова, депутата Саратовской областной Думы Андрея Воробьева, главы Балашовского муниципального района Павла Петракова и художественного руководителя Государственного Театра Наций Евгения Миронова посредством видеоэкрана, что уже стало доброй традицией фестиваля.Замечательный спектакль «Снился мне сад» в исполнении артистов Московского театра музыки и поэзии под руководством Народной артистки РФ Елены Камбуровой открыл юбилейный фестиваль. Пронзительная, атмосферная, стильная, с прекрасной актерской игрой, с живым пением и музыкой постановка заставила зрителей долго аплодировать артистам стоя. Хочется от чистого сердца отдать низкий поклон Елене Антоновне за эту работу и ее личное участие в ней!12 сентября зрителей фестиваля ждут встречи с артистами Балаковского Театра юного зрителя, в 11.00, и с артистами Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, которые впервые выступят на сцене БДТ.В течение десяти фестивальных дней в фойе второго этажа театра будет проходить выставка творческих работ действительного члена Международной Академии искусств, представителя Международного художественного фонда, участника многих зарубежных и российских выставок, художника Петра Козьмина.