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Новый сезон Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова открывает премьерой спектакля «Что делать?»

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Новый сезон Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова открывает премьерой спектакля «Что делать?» по одноименному роману Н.Г. Чернышевского.

Театр давно не обращался к образу своего великого земляка, именем которого названы в Саратове улица, университет, театр оперы и балета, а сохранившийся дом-музей является центром притяжения для всех, кто изучает жизнь и творчество этого выдающегося мыслителя и подвижника.

Театр получил грант Министерства культуры РФ на создание спектакля, постановку которого осуществляет лауреат Государственной премии РФ Игорь Коняев (Санкт-Петербург).

В центре инсценировки, которая написана в театре (автор Ольга Харитонова) и носит подзаголовок – сны о любви, – судьба главных молодых персонажей романа, Веры Павловны, Лопухова, Кирсанова и Рахметова. Творческую группу волновала, прежде всего, история зарождения и самоопределения отечественной интеллигенции, мысли и чувства, владевшие «новыми людьми», их самоотверженное стремление к самосовершенствованию и устройству общественной жизни на основах социального равенства, всеобщей любви и справедливости.

Сценография Юрия Наместникова, в соответствии с замыслом автора, воссоздает символический характер происходящего, поскольку сны в романе Чернышевского воплощают мечты о светлом будущем, которое он призывал и служению которому посвятил свою жизнь.

В работе над спектаклем занята значительная часть труппы: ведущие мастера сцены и молодые артисты театра.
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