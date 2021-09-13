Новый сезон Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова открывает премьерой спектакля «Что делать?»
Новый сезон Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова открывает премьерой спектакля «Что делать?» по одноименному роману Н.Г. Чернышевского.
Театр давно не обращался к образу своего великого земляка, именем которого названы в Саратове улица, университет, театр оперы и балета, а сохранившийся дом-музей является центром притяжения для всех, кто изучает жизнь и творчество этого выдающегося мыслителя и подвижника.
Театр получил грант Министерства культуры РФ на создание спектакля, постановку которого осуществляет лауреат Государственной премии РФ Игорь Коняев (Санкт-Петербург).
В центре инсценировки, которая написана в театре (автор Ольга Харитонова) и носит подзаголовок – сны о любви, – судьба главных молодых персонажей романа, Веры Павловны, Лопухова, Кирсанова и Рахметова. Творческую группу волновала, прежде всего, история зарождения и самоопределения отечественной интеллигенции, мысли и чувства, владевшие «новыми людьми», их самоотверженное стремление к самосовершенствованию и устройству общественной жизни на основах социального равенства, всеобщей любви и справедливости.
Сценография Юрия Наместникова, в соответствии с замыслом автора, воссоздает символический характер происходящего, поскольку сны в романе Чернышевского воплощают мечты о светлом будущем, которое он призывал и служению которому посвятил свою жизнь.
В работе над спектаклем занята значительная часть труппы: ведущие мастера сцены и молодые артисты театра.