В Пушкинке открылись две выставки

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Были отобраны лучшие работы участников областного конкурса детских и молодежных рисунков «Молодежь выбирает будущее – 2021» и областного творческого конкурса среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Выборы – это праздник!».Учредитель и организатор — Избирательная комиссия Саратовской области, которая ведет целенаправленную работу по повышению правовой культуры избирателей.Проведение областного конкурса детских и молодежных рисунков «Молодежь выбирает будущее» является многолетней традицией – конкурс проводится с 2003 года. В течение 18 лет Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина поддерживает своих партнеров и является постоянной площадкой для экспонирования работ победителей и участников творческих соревнований.В этом году областные конкурсы «Молодежь выбирает будущее – 2021» и «Выборы – это праздник!» проходили с 5 февраля по 11 июня. В Оргкомитет поступило 317 художественных работ из 37 муниципальных районов Саратовской области. На суд компетентного жюри были представлены изобразительные и декоративно-прикладные произведения (тематические поделки из пластилина, бумаги, бисера и подручных материалов). По итогам заседания жюри победителями стали 25 участников, чьи работы размещены в конференц-зале.С приветственным словом выступили заместитель председателя избирательной комиссии Саратовской области Т.А. Комольцева и директор Саратовской Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина Н.С. Абрамова. На мероприятии присутствовали студенты Медицинского колледжа СГМУ им. В.И. Разумовского и учащиеся Профессионально-педагогического колледжа СГТУ им. Ю.А. Гагарина.Посетить выставку в конференц-зале в часы работы библиотеки приглашаются все желающие. Также на сайте Пушкинки можно ознакомиться с виртуальными выставками работ победителей конкурса «Молодежь выбирает будущее – 2021» и «Выборы – это праздник!».