Определен шорт-лист архитектурной Премии АРХИWOOD 2021

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Мероприятие состоялось в шоу-руме «Туликиви» на «Красном Октябре». В текущем году было подано очень много заявок – 191, неожиданно, потому что год из-за пандемийных ограничений был сложным и для архитекторов, и для заказчиков. Премия проходит уже 12-й раз, но количество участников подтверждает, что интерес к деревянной архитектуре не снижается, а только растет.Экспертным советом было отмечено высокое качество представленных объектов. Особенно специалисты выделили в этом отношении номинацию «Загородный дом». Не случайно к участию в финале допущено 11 домов, больше, чем в других номинациях. Когда премия только была учреждена, то доминирующими в течение нескольких лет были объекты в номинациях «Дизайн городской среды» и «Арт-объект», что соответствовало требованиям времени. Приоритеты поменялись в последние годы, о чем свидетельствует вышедшая в издательстве «Гараж» книга «Современный русский деревянный дом», где тема «Дом» обозначена как сложившееся явление после 20-летних исканий русских архитекторов.Итоги архитектурной премии будут объявлены 24 сентября. С 9 сентября в течение двух недель будет идти зрительское голосование.