Александр Романов посетил социальные объекты села Донгуз Балтайского района

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В населенном пункте есть школа, детский сад, врачебная амбулатория и Дом культуры. Работают несколько крупных хозяйств. Однако нет качественного дорожного сообщения с Балтаем и соседними населенными пунктами.Эта проблема поднималась жителями села во время недавней встречи со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным.С этого вопроса и начал свой визит в село Александр Романов (фракция «Единая Россия»). В первую очередь вместе с главой района Александром Груновым он осмотрел участок областной дороги Саратов – Балтай, который сворачивает в сторону Донгуза. Местные жители говорят, что капитального ремонта эта дорога не видела ни разу. При этом транспортный поток здесь большой. Дорога соединяет Саратовскую и Самарскую области и позволяет через трассу Саратов – Сызрань – Волгоград выехать на федеральную трассу М-5. Ремонта требует и дорога, которая ведет до самого села и является областной.Спикер также проехал по направлению от Донгуза в сторону соседних сел Вольского района, с которым здесь граничит Балтайский район. Сейчас это полевая дорога, ей можно пользоваться только в теплое и сухое время года. Зимой жители выбирают объездные пути, что не всегда удобно. Александр Романов попросил главу района изучить варианты решения этой проблемы.В самом селе Донгуз Председатель областной Думы посетил среднюю школу, которая носит имя Героя Советского Союза Николая Овсянникова. На фасаде здания – памятные доски еще трех Героев Советского Союза, которые, как и Николай Иванович Овсянников, здесь учились. Сельчане очень гордятся тем, что из 14 Героев Советского Союза – уроженцев Балтайского района, четверо родом именно отсюда.В здании чисто и уютно. Однако даже в учебное время не многолюдно. В помещении, рассчитанном на 400 обучающихся, сегодня получают знания всего 66 детей. Из них четверо – первоклассники. В 2019 году в школе была отремонтирована крыша. Теперь нужен косметический ремонт коридоров и классов. Требуется обновить и напольное покрытие в спортивном зале. «Ребятам будет гораздо приятнее заниматься спортом, если появится яркая и понятная разметка», – обратил внимание спикер и выделил средства на приобретение необходимого материала. Также Александр Романов указал на то, что нужно заменить кресла в актовом зале.Замечаний не возникло к состоянию пищеблока и столовой. Директор рассказала, что практически все дети получают питание бесплатно: ученики 1-4 класса – по инициативе Президента ВладимираВладимировича Путина, остальные – за счет областного бюджета как дети из малоимущих семей.Затем Александр Романов посетил местную врачебную амбулаторию. Сейчас здесь идет ремонт, который должен завершиться к 1 октября. Помещение большое и просторное. Есть и смотровая, и зубоврачебный кабинет, и место для приема маленьких пациентов. Недавно медучреждение получило новый автомобиль скорой помощи. В ближайшее время решится вопрос и с размещением аптечного пункта.В сельском Доме культуры Александр Романов посетил библиотеку, сотрудники которой попросили помочь с обновлением книжного фонда и периодических изданий. «Сельчане новости узнают из газет, поэтому постоянно спрашивают, есть ли они у нас. А мы не можем позволить себе выписывать их», – рассказала библиотекарь. Александр Романов ответил, что этот вопрос актуален для многих сельских библиотек, поэтому он адресует его профильному ведомству. С министерством культуры области планируется обсудить и возможность включения ДК в программу по ремонту на следующий год. Состояние клуба, особенно зрительного зала – в нем нет даже освещения, требует принятия срочных мер, подчеркнул глава регпарламента. Также он пообещал помочь с приобретением техники для проведения мероприятий.«Села, которые находятся далеко от районного центра, от Саратова, требуют особого внимания. Здесь живут очень трудолюбивые люди, которые сохраняют лучшие традиции, бережно относятся к истории, любят свое село. Они заслуживают огромного уважения и большой поддержки», – отметил Александр Романов.