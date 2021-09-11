Александр Романов посетил социальные объекты села Донгуз Балтайского района
В селе Донгуз, которое находится в 20 км от Балтая, проживает около тысячи человек, в том числе более ста детей.
В населенном пункте есть школа, детский сад, врачебная амбулатория и Дом культуры. Работают несколько крупных хозяйств. Однако нет качественного дорожного сообщения с Балтаем и соседними населенными пунктами.
Эта проблема поднималась жителями села во время недавней встречи со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным.
С этого вопроса и начал свой визит в село Александр Романов (фракция «Единая Россия»). В первую очередь вместе с главой района Александром Груновым он осмотрел участок областной дороги Саратов – Балтай, который сворачивает в сторону Донгуза. Местные жители говорят, что капитального ремонта эта дорога не видела ни разу. При этом транспортный поток здесь большой. Дорога соединяет Саратовскую и Самарскую области и позволяет через трассу Саратов – Сызрань – Волгоград выехать на федеральную трассу М-5. Ремонта требует и дорога, которая ведет до самого села и является областной.
Спикер также проехал по направлению от Донгуза в сторону соседних сел Вольского района, с которым здесь граничит Балтайский район. Сейчас это полевая дорога, ей можно пользоваться только в теплое и сухое время года. Зимой жители выбирают объездные пути, что не всегда удобно. Александр Романов попросил главу района изучить варианты решения этой проблемы.
В самом селе Донгуз Председатель областной Думы посетил среднюю школу, которая носит имя Героя Советского Союза Николая Овсянникова. На фасаде здания – памятные доски еще трех Героев Советского Союза, которые, как и Николай Иванович Овсянников, здесь учились. Сельчане очень гордятся тем, что из 14 Героев Советского Союза – уроженцев Балтайского района, четверо родом именно отсюда.
В здании чисто и уютно. Однако даже в учебное время не многолюдно. В помещении, рассчитанном на 400 обучающихся, сегодня получают знания всего 66 детей. Из них четверо – первоклассники. В 2019 году в школе была отремонтирована крыша. Теперь нужен косметический ремонт коридоров и классов. Требуется обновить и напольное покрытие в спортивном зале. «Ребятам будет гораздо приятнее заниматься спортом, если появится яркая и понятная разметка», – обратил внимание спикер и выделил средства на приобретение необходимого материала. Также Александр Романов указал на то, что нужно заменить кресла в актовом зале.
Замечаний не возникло к состоянию пищеблока и столовой. Директор рассказала, что практически все дети получают питание бесплатно: ученики 1-4 класса – по инициативе Президента Владимира
Владимировича Путина, остальные – за счет областного бюджета как дети из малоимущих семей.
Затем Александр Романов посетил местную врачебную амбулаторию. Сейчас здесь идет ремонт, который должен завершиться к 1 октября. Помещение большое и просторное. Есть и смотровая, и зубоврачебный кабинет, и место для приема маленьких пациентов. Недавно медучреждение получило новый автомобиль скорой помощи. В ближайшее время решится вопрос и с размещением аптечного пункта.
В сельском Доме культуры Александр Романов посетил библиотеку, сотрудники которой попросили помочь с обновлением книжного фонда и периодических изданий. «Сельчане новости узнают из газет, поэтому постоянно спрашивают, есть ли они у нас. А мы не можем позволить себе выписывать их», – рассказала библиотекарь. Александр Романов ответил, что этот вопрос актуален для многих сельских библиотек, поэтому он адресует его профильному ведомству. С министерством культуры области планируется обсудить и возможность включения ДК в программу по ремонту на следующий год. Состояние клуба, особенно зрительного зала – в нем нет даже освещения, требует принятия срочных мер, подчеркнул глава регпарламента. Также он пообещал помочь с приобретением техники для проведения мероприятий.
«Села, которые находятся далеко от районного центра, от Саратова, требуют особого внимания. Здесь живут очень трудолюбивые люди, которые сохраняют лучшие традиции, бережно относятся к истории, любят свое село. Они заслуживают огромного уважения и большой поддержки», – отметил Александр Романов.