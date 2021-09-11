Состоялась пресс-конференция к открытию нового театрального сезона в Саратовском академическом театре оперы и балета

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О работе театра рассказал заместитель министра культуры Владимир Баркетов.Уже второй театральный сезон Саратовский академический театр оперы и балета открывает на Новой сцене.- Время показало, что, несмотря на удаленность, интерес к деятельности театра не ослабел, - отметил ВладимирБаркетов.- Все спектакли, которые входят в афишу, всегда активно посещаются. Кроме того, работа коллектива в Ленинском районе привлекла новых зрителей, которые открыли для себя этот театр, а многие познакомились со спектаклями оперного театра впервые.отметил, что театр строит свою репертуарную афишу, опираясь, в первую очередь, на шедевры классической музыки. Немаловажным является и факт возможности постановки востребованных спектаклей с учетом специфики Новой сцены.Не случайно, для открытия 219-го театрального сезона 15 сентября 2021 года, выбрана опера «Евгений Онегин» П.И.Чайковского.Вся сентябрьская афиша составлена из спектаклей – хитов, которые всегда ждут зрители. Это и оперетта «Цыганский барон» И.Кальмана. балетные шедевры «Жизель» А.Адана и «Спящая красавица» П.Чайковского. опера «Мадам баттерфляй» Дж.Пуччини. Эти спектакли станут преамбулой к октябрьской премьере – опере «Кармен» Ж.Бизе, над которой работает режиссер Дмитрий Исаичев (в нашем театре он ставил оперу «Маргарита» композитора В.Кобекина).- Любой коллектив не может существовать без развития творческих связей с другими регионами, - рассказал заместительминистра. - Летом у нас гастролировал Башкирский государственный театр оперы и балета, а в октябре наш театр проведет ответные гастроли в г.Уфе, где представит на сцене театра свои балетные спектакли.Владимир Баркетов отметил , что театр оперы и балета активно включился в программу культурных мероприятий «Пушкинская карта»."Это очень важный просветительский проект для нашей молодежи. Театр оперы и балета лидирует по продажам билетов по Пушкинской карте. Зритель выбирает классику – балеты «Лебединое озеро», «Жизель», оперу «Евгений Онегин». Впереди у театра реализация интересных творческих планов.