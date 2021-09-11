«Р7-Офис» теперь можно развернуть в закрытом контуре

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Закрытые контуры сети, полностью изолированные от внешней информационной среды, формируются в информационных системах учреждений и предприятий для обеспечения высшего уровня безопасности и конфиденциальности циркулирующей в них информации — они используются в том числе и для работы со сведениями, составляющими государственную тайну. Приложения, работающие в таком контуре, должны иметь возможность развёртывания и использования без доступа к другим общедоступным сетям, в частности — к сети Интернет.Возможность работы в закрытом контуре разработчики обеспечили путём контейнеризации: все необходимые для установки и работы платформы файлы, включая зависимости (необходимые для работы ПО сторонние компоненты, библиотеки или пакеты), упаковываются в docker-образ, который можно без проблем развернуть в дистрибутиве Linux. Уже подтверждена работа docker-контейнеров c "Р7-Офис" в среде Ubuntu, Debian, CentOS, а так же на российских операционных системах РЕД ОС. Также в проработке остаются версии для таких российских операционных систем как Astra Linux, Alt Linux, ROSA Linux и др.Получить справочную информацию по установке docker-образа «Р7-Офис» можно на сайте.