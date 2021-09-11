11 сентября 2021 СУББОТА
Новости
17:00 | 10 сентября
Александр Романов посетил социальные объекты села Донгуз Балтайского района
16:09 | 10 сентября
В Саратове состоялся очередные ярмарки выходного дня
15:19 | 10 сентября
Состоялась пресс-конференция к открытию нового театрального сезона в Саратовском академическом театре оперы и балета
14:22 | 10 сентября
ПФР: свыше 10,5 тысяч семей Саратовской области получили материнский капитал за рождение первенца
13:28 | 10 сентября
В Саратовской области изменилось расписание пяти автобусных межмуниципальных маршрутов в Правобережье
12:35 | 10 сентября
Фестиваль «Театральное Прихопёрье» получил статус Всероссийского и грантовую поддержку Союза театральных деятелей России»
11:41 | 10 сентября
«Р7-Офис» теперь можно развернуть в закрытом контуре
10:50 | 10 сентября
В Саратове открывается 10-ый фестиваль археологии и реконструкции «Укек»
09:54 | 10 сентября
Спортивные школы области получили более двухсот миллионов рублей на закупку инвентаря и оборудования
09:00 | 10 сентября
На международном форуме рассказали о реализации нацпроекта в Саратовской области
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

«Р7-Офис» теперь можно развернуть в закрытом контуре

Новости


Специалисты платформы «Р7-Офис» обеспечили возможность установки и использования системы в закрытом контуре сети.

Закрытые контуры сети, полностью изолированные от внешней информационной среды, формируются в информационных системах учреждений и предприятий для обеспечения высшего уровня безопасности и конфиденциальности циркулирующей в них информации — они используются в том числе и для работы со сведениями, составляющими государственную тайну. Приложения, работающие в таком контуре, должны иметь возможность развёртывания и использования без доступа к другим общедоступным сетям, в частности — к сети Интернет.

Возможность работы в закрытом контуре разработчики обеспечили путём контейнеризации: все необходимые для установки и работы платформы файлы, включая зависимости (необходимые для работы ПО сторонние компоненты, библиотеки или пакеты), упаковываются в docker-образ, который можно без проблем развернуть в дистрибутиве Linux. Уже подтверждена работа docker-контейнеров c "Р7-Офис" в среде Ubuntu, Debian, CentOS, а так же на российских операционных системах РЕД ОС. Также в проработке остаются версии для таких российских операционных систем как Astra Linux, Alt Linux, ROSA Linux и др.

Получить справочную информацию по установке docker-образа «Р7-Офис» можно на сайте.