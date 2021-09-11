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Фестиваль «Театральное Прихопёрье» получил статус Всероссийского и грантовую поддержку Союза театральных деятелей России»

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11 сентября начнет работу V Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье». В этот юбилейный год конкурс сменил статус, а также получил грантовую поддержку Союза театральных деятелей России.

«В гостевой программе юбилейного фестиваля вы увидите спектакли Московского академического театра имени Вл. Маяковского, Государственного академического театра Моссовета, государственного Театра наций, Московского театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, театра «Et Ceterа» под руководством Александра Калягина, - рассказала и.о.министра культуры Татьяна Астафьева. - В конкурсной программе принимают участие Тамбовский молодежный театр, Липецкий государственный академический театр драмы имени Л. Н. Толстого, Димитровградский драматический театр имени Н. А. Островского, Новый экспериментальный театр Волгограда (НЭТ), Вольский драматический театр, Балаковский театр юного зрителя имени Е. А. Лебедева и, конечно, Балашовский драматический театр. Очень жаль, но свое участие были вынуждены отменить Рыбинский драматический театр и Саратовский театр оперетты».

Татьяна Астафьева также напомнила владельцам «Пушкинской карты», что они смогут посетить все спектакли фестиваля за государственный счет.

А откроет «Театральное Прихопёрье» спектакль Московского театра музыки и поэзии под руководством народной артистки РФ Елены Камбуровой. Все фестивальные мероприятия строго регламентированы в соответствии с требованиями эпидемиологической безопасности.