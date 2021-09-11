ПФР: свыше 10,5 тысяч семей Саратовской области получили материнский капитал за рождение первенца

просмотров: 268

Напомним, что распространение мер государственной поддержки на первого ребенка стало возможным с 1 января 2020 года, благодаря изменениям, внесенным в федеральный закон № 256-ФЗ. Сейчас размер такой господдержки составляет 483 881,83 руб. Если у обладательницы материнского капитала за первенца, в дальнейшем появится второй ребенок, то к имеющейся сумме будет прибавлено еще 155 550 руб. и размер материнского капитала составит 639 431,83 руб.Еще одно нововведение, которое упрощает получение сертификата на МСК, – его проактивное оформление. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал оформляется в беззаявительном порядке и мамам не требуется лично обращаться в клиентские службы ПФР или МФЦ за сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители.Способы распоряжения материнским капиталом:· Улучшение жилищных условий – покупка, строительство жилья, в том числе с привлечением заемных средств, а также средств, которые выдали учреждения, созданные для обеспечения жильем военнослужащих (ипотека для военных), реконструкция жилья и компенсация расходов на построенное жилье.· Обучение детей – оплата услуг детского сада, школы или вуза и др.· Получение ежемесячных выплат на второго ребенка до 3 лет для семей с невысоким доходом.· Социальная адаптация детей-инвалидов – приобретение специализированных товаров и услуг.· Увеличение будущей пенсии мамы – перечисление средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.