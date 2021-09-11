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В Саратове открывается 10-ый фестиваль археологии и реконструкции «Укек»

Новости


С 10 сентября по 3 октября 2021 года в Саратове в десятый раз пройдет фестиваль археологии и реконструкции «Укек».

Фестиваль направлен на воссоздание жизни средневекового золотоордынского города Укек, располагавшегося в XIII-XIVвв. на южной окраине современного города Саратова. Второй год фестиваль «Укек» будет проводиться в обновленном формате в связи с сохраняющейся эпидемиологической обстановкой. С 2020 года требования безопасности повлияли на формат, продолжительность и место проведения фестиваля.

Местом проведения юбилейного фестиваля станет площадка исторического парка «Россия — моя история» (г. Саратов, Шелковичная, 19, ост. «Ильинская площадь»). Будут задействованы как открытая территория парка, так и мультимедийная экспозиция, а также другие выставочные пространства учреждения. Фестивальные площадки будут открыты для гостей по пятницам, субботам и воскресеньям с 11.00 до 18.00. Вход для всех желающих будет бесплатный по предварительной записи на официальном сайте https://ukekfest.ru/ или по телефону: (8452) 69-50-34. Бронирование бесплатных билетов и расписание фестиваля по ссылке - https://ukekfest.ru/festival/2021-fest/.

Фестиваль представит мастер-классы от ремесленников, реконструкторов и археологов, показательные бои воинов, яркие фотозоны со средневековыми доспехами и оружием, выступления музыкантов, выставки находок с Увекского городища, лекции известных ученых, практикумы, интерактивы, которые помогут гостям погрузиться в атмосферу средневекового Укека. Центром фестивальной площадки станет гигантская археологическая песочница, где взрослые и дети смогут почувствовать себя археологами и принять участие в раскопках.

Фестиваль пройдет в соответствии с соблюдением мер безопасности, предусмотренных в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 4 июня 2021 г. №424-П «О внесении изменения в постановления Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 г. № 208-П».