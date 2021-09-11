Спортивные школы области получили более двухсот миллионов рублей на закупку инвентаря и оборудования

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Министерством молодежной политики и спорта Саратовской области подготовлена разнообразная программа, которая позволяет участникам узнать, как можно больше о развитии спорта в регионе. Сегодня главной темой работы стенда стала реализация на территории региона федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».«За это время в области построено и реконструировано 42 спортивных объекта. В результате уровень обеспеченности спортивными сооружениями вырос до 68,3 %, а единовременная пропускная способность достигла 187 622 человека в смену. Кроме того, за три года реализации нацпроекта более 200 миллионов рублей было выделено на закупку инвентаря и оборудования для спортивных школ. Участники форума могли посмотреть ролики о работе современных спортивных объектов, которые построены в Саратовской области. Наибольший интерес представителей других регионов вызвали Дворец водных видов спорта и Центр бадминтона», - рассказал министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.