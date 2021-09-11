11 сентября 2021 СУББОТА
Новости
17:00 | 10 сентября
Александр Романов посетил социальные объекты села Донгуз Балтайского района
16:09 | 10 сентября
В Саратове состоялся очередные ярмарки выходного дня
15:19 | 10 сентября
Состоялась пресс-конференция к открытию нового театрального сезона в Саратовском академическом театре оперы и балета
14:22 | 10 сентября
ПФР: свыше 10,5 тысяч семей Саратовской области получили материнский капитал за рождение первенца
13:28 | 10 сентября
В Саратовской области изменилось расписание пяти автобусных межмуниципальных маршрутов в Правобережье
12:35 | 10 сентября
Фестиваль «Театральное Прихопёрье» получил статус Всероссийского и грантовую поддержку Союза театральных деятелей России»
11:41 | 10 сентября
«Р7-Офис» теперь можно развернуть в закрытом контуре
10:50 | 10 сентября
В Саратове открывается 10-ый фестиваль археологии и реконструкции «Укек»
09:54 | 10 сентября
Спортивные школы области получили более двухсот миллионов рублей на закупку инвентаря и оборудования
09:00 | 10 сентября
На международном форуме рассказали о реализации нацпроекта в Саратовской области
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Спортивные школы области получили более двухсот миллионов рублей на закупку инвентаря и оборудования

Новости


Впервые на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы», которая проходит в рамках IX Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», представлен стенд Саратовской области.

Министерством молодежной политики и спорта Саратовской области подготовлена разнообразная программа, которая позволяет участникам узнать, как можно больше о развитии спорта в регионе. Сегодня главной темой работы стенда стала реализация на территории региона федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

«За это время в области построено и реконструировано 42 спортивных объекта. В результате уровень обеспеченности спортивными сооружениями вырос до 68,3 %, а единовременная пропускная способность достигла 187 622 человека в смену. Кроме того, за три года реализации нацпроекта более 200 миллионов рублей было выделено на закупку инвентаря и оборудования для спортивных школ. Участники форума могли посмотреть ролики о работе современных спортивных объектов, которые построены в Саратовской области. Наибольший интерес представителей других регионов вызвали Дворец водных видов спорта и Центр бадминтона», - рассказал министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.