На международном форуме рассказали о реализации нацпроекта в Саратовской области

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Министерством молодежной политики и спорта Саратовской области подготовлена разнообразная программа, которая позволяет участникам узнать как можно больше о развитии спорта в регионе.Сегодня главной темой работы стенда стала реализация федерального проекта «Спорт–норма жизни» национального проекта «Демография» на территории Саратовской области.«За это время построено и реконструировано 42 спортивных объекта. В результате уровень обеспеченности спортивными сооружениями вырос до 68,3 %, а единовременная пропускная способность достигла 187 622 человека в смену. Кроме того, более 200 миллионов рублей было выделено на закупку инвентаря и оборудования для спортивных школ. Участники форума могли посмотреть ролики о работе современных спортивных объектов, которые построены в Саратовской области. Наибольший интерес представителей других регионов вызвали Дворец водных видов спорта и Центр бадминтона», - рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.