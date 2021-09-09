Кинофестиваль «Саратовские страдания» в партнёрстве с Мультимедиа Арт Музеем, Москва и Саратовским музеем имени А.Н. Радищева представляет выставку легендарного календаря Pirelli.

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Автором 46-го выпуска Календаря стал один из самых знаменитых современных фотографов — Альберт Уотсон.В экспозицию вошли сорок цветных и черно-белых фотографий формата 16:9. Съемки календаря проходили в апреле 2018 года в Майами и Нью-Йорке. В них приняли участие супермодель Джиджи Хадид и известнейший американский дизайнер Александр Вэнг, звезды Американского театра балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III, выдающаяся модель и актриса Летиция Каста и знаменитый танцовщик Сергей Полунин, а также молодая многообещающая актриса Джулия Гарнер и шведская модель Астрид Эйка.«Когда я приступал к проекту, — объясняет Уотсон, — мне хотелось реализовать его в манере, отличной от других фотографов, и я спросил себя, какой путь окажется самым оптимальным. В итоге я стремился запечатлеть образы, несущие в себе глубину и рассказывающие определенную историю, и все это — на высоком качественном уровне. Мне хотелось получить не просто снимки людей, а нечто большее: я стремился добиться сходства со „стоп-кадрами“ из фильмов. Мне бы хотелось, чтобы люди, рассматривающие Календарь, понимали, что я был движим чистой фотографичностью и стремился исследовать внутренний мир фотографируемых мною героинь, создавая ситуации, в которых проявляется позитивное мышление современных женщин», — рассказывает Альберт Уотсон.По замыслу Альберта Уотсона, выставка «Мечты» скорее кинематографический, нежели фотографический проект. Он представляет собой четыре серии фотографий — четыре «мини-фильма», повествующие о четырех женщинах. У каждой героини своя история, свое представление о счастье, свои способы достижения заветной мечты.«Чтобы мечта стала явью, необходимо упорно трудиться. Я всегда шел вперед поэтапно, от одной цели к другой, не стремясь сразу взлететь на вершину лестницы. Хоть иногда мне и приходит в голову мысль, что эта лестница способна удлиняться бесконечно, а самая верхняя ступенька — отодвигаться все дальше и дальше, я считаю, что все равно имеет смысл создавать себе раз от раза все более амбициозные цели и чаяния», — рассказывает художник.Героиня Джиджи Хадид недавно рассталась с возлюбленным, она заключила себя в стеклянную башню одиночества. Единственный друг, которому она доверяет — герой Александра Вэнга, помогающий ей преодолеть себя и решить, чем она займется завтра. Это самая «минималистичная» в выборе выразительных средств история из четырех.Джулия Гарнер сыграла роль девушки-фотографа, которая снимает природу и мечтает о выставках и признании. Фотосессия проходила в тропическом саду в Майами, оказавшемся идеальным местом для съемок.Героиня Мисти Коуплэнд, партнером которой выступил Кельвин Ройал III, мечтает стать знаменитой балериной. Она зарабатывает на жизнь, танцуя в ночном клубе, она оборудовала в своем саду маленькую сцену, где тренируется, иногда — вместе со своим женихом, чтобы стать звездой балета.Летиция Каста играет роль художницы, живущей в лофте вместе со своим парнем, роль которого исполняет Сергей Полунин. Оба мечтают об успехе: она — в художественном мире, он — как танцовщик. «Самое интересное, — рассказывает Уотсон, — это тот факт, что в реальной жизни Летиция на досуге занимается скульптурой. Удачное совпадение, которое помогло ей вжиться в персонажа».