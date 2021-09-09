9 сентября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 09 сентября
Кинофестиваль «Саратовские страдания» в партнёрстве с Мультимедиа Арт Музеем, Москва и Саратовским музеем имени А.Н. Радищева представляет выставку легендарного календаря Pirelli
16:09 | 09 сентября
В Саратове стартует IV Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье»
15:18 | 09 сентября
Музей Федина и музей Кассиля примут участие в «Культурной субботе»
14:33 | 09 сентября
Сотрудники МЧС поблагодарили школьников, помогавших тушить пожар в селе Кряжим Вольского района
13:55 | 09 сентября
Туристические поездки на электропоезде по маршруту Саратов – Волгоград состоятся 14 и 15 сентября
13:08 | 09 сентября
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли вдвое в январе-августе
12:19 | 09 сентября
Железнодорожный переезд на станции Багаевка в Саратовской области будет временно закрыт 10 сентября
11:25 | 09 сентября
В рамках нацпроекта «Культура» в регионе пройдет форум «Волжское подворье» и Культурный форум национальных меньшинств
11:04 | 09 сентября
Победителем конкурса «Miss Top Model Universe-2021» в Бейруте стала Полли Каннабис
10:38 | 09 сентября
Саратовские школьники приглашаются к участию в Осеннем кубке Школьной лиги Международного инженерного чемпионата CASE-IN
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Кинофестиваль «Саратовские страдания» в партнёрстве с Мультимедиа Арт Музеем, Москва и Саратовским музеем имени А.Н. Радищева представляет выставку легендарного календаря Pirelli

Новости


Кинофестиваль «Саратовские страдания» в партнёрстве с Мультимедиа Арт Музеем, Москва и Саратовским музеем имени А.Н. Радищева представляет выставку легендарного календаря Pirelli.

Автором 46-го выпуска Календаря стал один из самых знаменитых современных фотографов — Альберт Уотсон.

В экспозицию вошли сорок цветных и черно-белых фотографий формата 16:9. Съемки календаря проходили в апреле 2018 года в Майами и Нью-Йорке. В них приняли участие супермодель Джиджи Хадид и известнейший американский дизайнер Александр Вэнг, звезды Американского театра балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III, выдающаяся модель и актриса Летиция Каста и знаменитый танцовщик Сергей Полунин, а также молодая многообещающая актриса Джулия Гарнер и шведская модель Астрид Эйка.

«Когда я приступал к проекту, — объясняет Уотсон, — мне хотелось реализовать его в манере, отличной от других фотографов, и я спросил себя, какой путь окажется самым оптимальным. В итоге я стремился запечатлеть образы, несущие в себе глубину и рассказывающие определенную историю, и все это — на высоком качественном уровне. Мне хотелось получить не просто снимки людей, а нечто большее: я стремился добиться сходства со „стоп-кадрами“ из фильмов. Мне бы хотелось, чтобы люди, рассматривающие Календарь, понимали, что я был движим чистой фотографичностью и стремился исследовать внутренний мир фотографируемых мною героинь, создавая ситуации, в которых проявляется позитивное мышление современных женщин», — рассказывает Альберт Уотсон.

По замыслу Альберта Уотсона, выставка «Мечты» скорее кинематографический, нежели фотографический проект. Он представляет собой четыре серии фотографий — четыре «мини-фильма», повествующие о четырех женщинах. У каждой героини своя история, свое представление о счастье, свои способы достижения заветной мечты.

«Чтобы мечта стала явью, необходимо упорно трудиться. Я всегда шел вперед поэтапно, от одной цели к другой, не стремясь сразу взлететь на вершину лестницы. Хоть иногда мне и приходит в голову мысль, что эта лестница способна удлиняться бесконечно, а самая верхняя ступенька — отодвигаться все дальше и дальше, я считаю, что все равно имеет смысл создавать себе раз от раза все более амбициозные цели и чаяния», — рассказывает художник.

Героиня Джиджи Хадид недавно рассталась с возлюбленным, она заключила себя в стеклянную башню одиночества. Единственный друг, которому она доверяет — герой Александра Вэнга, помогающий ей преодолеть себя и решить, чем она займется завтра. Это самая «минималистичная» в выборе выразительных средств история из четырех.

Джулия Гарнер сыграла роль девушки-фотографа, которая снимает природу и мечтает о выставках и признании. Фотосессия проходила в тропическом саду в Майами, оказавшемся идеальным местом для съемок.
Героиня Мисти Коуплэнд, партнером которой выступил Кельвин Ройал III, мечтает стать знаменитой балериной. Она зарабатывает на жизнь, танцуя в ночном клубе, она оборудовала в своем саду маленькую сцену, где тренируется, иногда — вместе со своим женихом, чтобы стать звездой балета.
Летиция Каста играет роль художницы, живущей в лофте вместе со своим парнем, роль которого исполняет Сергей Полунин. Оба мечтают об успехе: она — в художественном мире, он — как танцовщик. «Самое интересное, — рассказывает Уотсон, — это тот факт, что в реальной жизни Летиция на досуге занимается скульптурой. Удачное совпадение, которое помогло ей вжиться в персонажа».
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код