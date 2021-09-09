В Саратове стартует IV Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье»

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Его программа обширна и разнообразна. Она включает в себя праздничную игру-представление «Путеводитель в этнопространство», творческую встречу «Традиции земли Покровской» на месте приземления первого космонавта земли Ю.А. Гагарина в Энгельсском муниципальном районе, театрализованное действо «Венок дружбы» и красочное шествие участников в Национальной деревне народов Саратовской области, круглый стол по вопросам сохранения и развития этнокультурного многообразия народов России.11 сентября гостей и жителей Саратова ждет фестивальная зона, включающая выставки и мастер-классы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также масштабный гала-концерт, на котором с лучшими творческими номерами выступят коллективы этнофестиваля. Мероприятия можно будет увидеть в прямой трансляции на YouTube-канале.«Регион готов к Всероссийским фестивалям, которые пройду в регионе, благодаря поддержке нацпроекта «Культура», - говорит Владимир Баркетов, заместитель министра культуры области. - Участниками этнофестиваля станут национальные творческие коллективы, исполнители разных жанров народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства из 10 районов области - всего 350 человек и еще 200 человек из 10 регионов Приволжского федерального округа. Более 5000 посетителей смогут приобщиться к национальным традициям, познакомиться с этносом народов, проживающих на территории ПФО, а также окунуться в истоки народных ремесел и декоративно-прикладного искусства.С 7 по 10 октября 2021 года в Саратовской области готовится проведение ежегодного Культурного форума национальных меньшинств. Главная задача Форума – популяризация и сохранение культур национальных меньшинств, создание и укрепление творческих контактов в межэтнической среде, стимулирование проектной деятельности и реализация конкретных инициатив в области этнокультурного развития российских народов и регионов. В рамках мероприятия пройдут научно-практическая конференция, фестиваль народного творчества национальных культурных центров, выставка изделий декоративно-прикладного искусства, концерт фольклорных коллективов, мастер-классы».