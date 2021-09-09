Музей Федина и музей Кассиля примут участие в «Культурной субботе»

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Цель проекта – найти связи и точки соприкосновения между поколениями людей, предоставив возможность познакомиться с историческим и культурным наследием собственного региона.Государственный музей К.А. Федина и музей Л.А. Кассиля присоединяются к проведению Всероссийской акции и представляют программу на 11 сентября 2021 года.Так, в 10.00 состоится бесплатная пешеходная экскурсия по историческому центру г. Саратова «По следам заезжих знаменитостей. Саратов литературный» (начало экскурсии от магазина «Антей» на перекрестке ул. Волжской/ ул. Октябрьской). Мероприятие позволит совершить небольшое путешествие в прошлое нашего города, по улицам которого когда-то ходили или проезжали Алексей Толстой, Велимир Хлебников, Владимир Маяковский, Михаил Булгаков, Константин Паустовский, Константин Симонов и многие другие.А в музее Л.А. Кассиля – филиале Государственного музея К.А. Федина – 11 сентября состоится День открытых дверей. В течение всего дня каждый желающий сможет бесплатно посетить основную экспозицию музея «Три страны, которых нет на карте».