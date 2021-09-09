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Победителем конкурса «Miss Top Model Universe-2021» в Бейруте стала Полли Каннабис
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Победителем конкурса «Miss Top Model Universe-2021» в Бейруте стала Полли Каннабис

Новости
Победителем конкурса «Miss Top Model Universe-2021» в Бейруте стала Полли Каннабис

В Бейруте состоялся финал международного конкурса «Miss Top Model Universe».

Победителем среди конкурсанток из разных уголков планеты – России, Сирии, Ливана, Болгарии, США, Франции, Украины – стала минчанка Полли Каннабис. Она также стала амбассадором международной премии «Golden Beirut awards». Амбициозная красавица пополнила копилку конкурсов, в которых она выступила в финале. В их числе «Miss Space», «Miss Grand» и «Miss Earth». Представляя Беларусь в финале конкурса Miss Elite World в Египте, она получила титул королевы «Miss Elite Europe». За такую энергичность девушка была номинирована в Книгу рекордов Гиннесса.

Комментируя событие, Полли Каннабис заявила, что победа была заслуженной, потому что в качестве победительницы члены жюри видели девушку с амбициями, которая статус королевы использует для реализации различных проектов как в сфере благотворительности, так и в области организации конкурсов красоты.

Полли не только участвовала в конкурсах красоты, но и работала моделью в Бангкоке, Милане, снималась в американском реалити-шоу «I am Multiverse», была участницей «Colombo Fashion Week», два раза появлялась на обложке «L’Officiel», стала лицом «Shopping Guide» и корейского ювелирного бренда «Lucia Jewerly».