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Сотрудники МЧС поблагодарили школьников, помогавших тушить пожар в селе Кряжим Вольского района

Новости
Сотрудники МЧС поблагодарили школьников, помогавших тушить пожар в селе Кряжим Вольского района

Этот случай произошел в последнее воскресенье августа в селе Кряжим Вольского района.

На одном из участков загорелся сенник, огонь перекинулся на сухую траву, на заборы, из-за сильного ветра стал угрожать жилым домам. Первыми пожар заметили дети из многодетной семьи Сидоренко, а также их друг Эльнур Айбушев. Ребятам от 10 до 18 лет. Они сразу начали действовать – ведрами таскали воду, забивали огонь лопатами и куртками, протягивали шланги. Когда к месту прибыла местная пожарная команда, ребята с помощью ранцевых огнетушителей помогали пожарным ликвидировать пожар.

В МЧС отмечают, что поступок ребят заслуживает уважения, их грамотные и смелые действия сыграли ключевую роль в тушении пожара, удалось избежать серьезных последствий. Благодарность руководства ведомства за проявленную смелость и решительные действия выписана семерым подросткам.

Сегодня в местную сельскую школу сотрудники Главного управления МЧС России по Саратовской области приехали, чтобы наградить троих - самых младших из смельчаков. Начальник Вольского пожарно-спасательного гарнизона Евгений Постнов поблагодарил детей за неравнодушие и оперативные действия, вручил почетные грамоты и сладкие подарки.