Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли вдвое в январе-августе

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Во внутреннем сообщении перевезено 20 тыс. ДФЭ (+9,5% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 70,2 тыс. ДФЭ (рост в 3,2 раза), в экспортном – 8,3 тыс. ДФЭ (-23,4%), в импортном – 13,6 тыс. ДФЭ (рост в 2 раза).Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло в 2,2 раза и составило 99,3 тыс. ДФЭ. В них перевезено около 1,3 млн тонн грузов (+56,7%), в том числе:- промышленных товаров народного потребления – 27,5 тыс. ДФЭ (рост в 4 раза к уровню января-августа 2020 года);- химикатов и соды – 21,9 тыс. (+20%);- метизов – 19,4 тыс. (рост в 3,7 раза);- машин, станков и двигателей – 8,9 тыс. (рост в 4,3 раза);- черных металлов – 4,9 тыс. (+66,9%);- продовольственных товаров – 3,2 тыс. (+21,9%);- цветных металлов – 3 тыс. (-4%);- сельскохозяйственные машины – 2,8 тыс. (рост в 15 раз);- остальные и сборные грузы – 2,2 тыс. (рост в 3,4 раза);- автомобилей и комплектующих – 2,1 тыс. (рост в 5,7 раза);- нефти и нефтепродуктов – 1,5 тыс. (-1,7%